El Intendente Damián Arévalo se reunió con el Gobernador Rogelio Frigerio.

​La reunión, que se desarrolló en un clima de total cordialidad y cooperación, tuvo como objetivo central coordinar acciones y gestionar recursos vitales para el crecimiento y bienestar de la ciudad de Feliciano.

​Temas Abordados

​Obras de Infraestructura: Se trataron temas inherentes a proyectos de obra pública necesarios para mejorar la red cloacal y la conectividad de la ciudad. El Intendente Arévalo presentó al Gobernador la principal prioridad de la gestión local en esta materia: la continuidad de la obra «nuevas lagunas de decantación».

​Programas de Asistencia Social: Otro punto clave fue la coordinación de la implementación y fortalecimiento de programas de asistencia social, buscando reforzar la red de contención para los sectores más vulnerables de la comunidad que tiene a cargo el municipio a través de los comedores.

​Acuerdos en Materia de Salud: Se analizó la posibilidad de concretar acuerdos en el área de salud, con el fin de optimizar los servicios sanitarios, especialmente de traslados, para garantizar el acceso a una atención de calidad de felicianenses en otras ciudades.

​Convivencia Política y Desarrollo:

​Tras el encuentro, el Intendente Arévalo destacó la excelente convivencia política con el Gobernador Frigerio, señalando que este marco de respeto y trabajo conjunto es fundamental para lograr los objetivos.

​»Hemos tenido una reunión muy fructífera con el Gobernador. Pongo en valor la madurez y la buena voluntad política, enfocándonos en lo que realmente importa: el desarrollo de San José de Feliciano,» afirmó el Intendente Damián Arévalo. «Esta articulación entre Municipio y Provincia es la clave para transformar nuestra ciudad y mejorar la calidad de vida de todos los felicianenses.»

​Ambos mandatarios se comprometieron a mantener una agenda de trabajo abierta y constante para monitorear el avance de las gestiones y asegurar la ejecución de los proyectos acordados.