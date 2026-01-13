El intendente de Colón dio detalles del accidente en Brasil: “Nos salvamos de milagro”

Walser explicó que el viaje tuvo una combinación de agenda oficial y descanso familiar. Indicó que había sido invitado oficialmente a Porto Alegre para participar de la asunción de autoridades del Tribunal de Cuentas de Brasil, en el marco del Comité de Cuenca, con el objetivo de fortalecer vínculos vinculados al turismo internacional y la actividad empresarial. En ese contexto, decidió sumar a su familia al viaje. “Fue un error y algo que voy a cambiar. En seis años no me tomé vacaciones y está mal”, reconoció.

El mandatario recordó con crudeza el momento del accidente. “Llovía torrencialmente, había agua en la calzada y a unos diez minutos de llegar a Torres perdí el control de la camioneta. Dimos varios vuelcos. Nos salvamos de milagro”, afirmó. En el vehículo oficial viajaban Walser, su esposa Gimena Bordet y sus hijos, todos con cinturón de seguridad colocado.

Tras el siniestro, la familia fue trasladada inicialmente al hospital de Torres. Dos de los hijos resultaron con lesiones, una de ellas con una fractura de pelvis que aún se encuentra en recuperación. La situación más grave fue la de Gimena Bordet, quien presentaba un cuadro crítico y fue derivada al hospital Cristo Redentor de Porto Alegre, especializado en traumatología. Allí permaneció 26 días en terapia intensiva, 15 de ellos en coma inducido.

Walser relató que la evolución de su esposa fue compleja, con múltiples complicaciones, pero destacó el acompañamiento médico y humano recibido. “Cuando le realizaron la traqueotomía y pude estar con ella gran parte del día, comenzó una recuperación notable”, explicó. Finalmente, Bordet recibió el alta y regresó a Colón el último fin de semana.

El intendente también destacó el funcionamiento del Municipio durante su ausencia y expresó sentirse “muy orgulloso del equipo de gestión”, resaltando el rol de la viceintendenta María Dalleves, quien quedó a cargo del Ejecutivo. Asimismo, aclaró que no solicitó viáticos y que todos los gastos del viaje fueron afrontados por su familia. El vehículo oficial se encuentra actualmente en un depósito de la Policía Rodoviaria Federal en Torres y el siniestro fue debidamente denunciado ante el Instituto del Seguro de Entre Ríos.

Visiblemente emocionado, Walser reflexionó sobre lo ocurrido: “No somos la misma familia después de esto. Tampoco soy el mismo José Luis. Nada vale la pena cuando lo más preciado que tenés está al borde de la muerte”. Y concluyó asegurando que hará “un esfuerzo enorme por cambiar y humanizar aún más la función pública”.

Durante la conferencia, estuvo acompañado por integrantes de su gabinete y concejales, y respondió preguntas de la prensa, agradeciendo especialmente a la comunidad por las muestras de afecto y acompañamiento durante “uno de los momentos más difíciles” de su vida.

