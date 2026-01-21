El intendente de Colón entregó documentación clave a la fiscal que investiga la posible instalación de la planta HIF Global

Walser asistió a la reunión acompañado por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; y el subsecretario de Gestión General y Asuntos Jurídicos, Dr. Daniel Kolankowski. Durante el encuentro, las autoridades municipales aportaron información considerada relevante para el avance de la investigación, que podría derivar en una denuncia formal.

Al finalizar la audiencia, el intendente explicó que fueron recibidos por la fiscal Minatta con el objetivo de acercar datos concretos vinculados al posible impacto de la planta. Entre la documentación presentada se encuentra un informe sobre las patologías más habituales atendidas en el Hospital de Colón, un estudio de línea de base de la calidad del aire de la ciudad, elaborado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y un informe detallado sobre el impacto económico que la instalación de la refinería podría generar en la principal actividad económica local: el turismo.

“El informe económico advierte sobre las consecuencias negativas que tendría este emprendimiento no solo para Colón, sino también para toda la microrregión Tierra de Palmares”, señaló Walser, quien remarcó la preocupación existente por el eventual perjuicio ambiental, sanitario y turístico que podría ocasionar el proyecto.

Finalmente, el jefe comunal reafirmó la postura del municipio y de la comunidad colonense: “Seguimos trabajando junto a toda la comunidad de Colón y a todos los actores involucrados para que HIF no se instale sobre el río Uruguay y para exigir su relocalización”, concluyó.