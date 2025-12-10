El intendente de Colon y su familia sufrieron un accidente en Brasil: su esposa en estado reservado

Desde la localidad, la periodista Marcela Ferreirós brindó detalles del hecho a Canal 9 Litoral. “Es una información shockeante, no solo por el intendente, sino también porque su esposa es su mano derecha”, señaló. Según relató, el siniestro se produjo como consecuencia de las severas condiciones climáticas que azotan a la región: “El vehículo fue afectado por la gran cantidad de agua que cayó, ‘planeó’ y dio varios tumbos. Fue por cuestiones climáticas, que en las últimas horas han sido catastróficas”.

De acuerdo a la información oficial, Gimena Bordet fue intervenida quirúrgicamente tras el accidente y posteriormente trasladada a la ciudad de Porto Alegre, donde permanece internada en Terapia Intensiva, con estado de salud reservado. En tanto, una de las hijas del matrimonio sufrió una lesión en la cadera y se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica.

Por su parte, el intendente Walser y sus otros tres hijos resultaron ilesos. “Persisten muchas dudas en relación a lo que sucederá, es todo minuto a minuto”, indicaron desde el entorno cercano a la familia.

A través de un comunicado enviado a 7Paginas, el municipio de Colón confirmó que continúa a la espera de información detallada sobre la evolución médica de los familiares del intendente. En el mensaje difundido, las autoridades municipales solicitaron a la comunidad acompañar este difícil momento y expresaron: “Pedimos oración por la pronta recuperación de toda la familia”.

Desde la comuna informaron además que se mantendrá el contacto permanente con las autoridades sanitarias de Brasil y que se irá comunicando cualquier novedad a medida que se actualicen los reportes médicos. Mientras tanto, se multiplican las muestras de acompañamiento y solidaridad hacia la familia del jefe comunal.