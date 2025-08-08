El intendente de General Campos, destacó el diálogo y la sinceridad del gobernador Frigerio sobre proyectos de obras

Tras el encuentro, Mendelovich valoró la oportunidad de diálogo y subrayó que se trató de una instancia productiva para exponer las necesidades del municipio y conocer, de primera mano, la visión del Gobierno provincial.

“Es un trabajo arduo el de proyectar y hacer obras hoy, pero está la intención de hacerlas, de programarlas y de no aflojar en el duro camino que nos está tocando transitar”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido, el intendente destacó que estas reuniones “permiten hablar sinceramente, recibir información directa y que el Gobierno provincial conozca nuestra situación real”. Sobre el gobernador, lo describió como “muy respetuoso y sincero”, algo que consideró clave para transmitir a los vecinos expectativas concretas sobre el desarrollo local.

Mendelovich aseguró que se lleva “el compromiso de seguir gestionando las obras que necesitamos” y reconoció que, si bien las dificultades económicas actuales limitan el avance de algunos proyectos, existe confianza en que podrán concretarse una vez que la situación mejore.

Finalmente, remarcó que “hay necesidades diarias que los municipios, por sí solos, no podemos resolver, y por eso es fundamental trabajar conjuntamente con la Provincia”.

Con informacion de prensa provincia

Redaccion de 7Paginas