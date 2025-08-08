7PAGINAS

Viernes 8 de agosto de 2025
Facebook Instagram
Menú

El intendente de General Campos, destacó el diálogo y la sinceridad del gobernador Frigerio sobre proyectos de obras

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibió este viernes al intendente de General Campos, Javier Mendelovich, para analizar y evaluar proyectos de infraestructura que podrían ejecutarse en la localidad. La reunión se desarrolló en la Casa de Gobierno y contó con la presencia del ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Tras el encuentro, Mendelovich valoró la oportunidad de diálogo y subrayó que se trató de una instancia productiva para exponer las necesidades del municipio y conocer, de primera mano, la visión del Gobierno provincial.

“Es un trabajo arduo el de proyectar y hacer obras hoy, pero está la intención de hacerlas, de programarlas y de no aflojar en el duro camino que nos está tocando transitar”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido, el intendente destacó que estas reuniones “permiten hablar sinceramente, recibir información directa y que el Gobierno provincial conozca nuestra situación real”. Sobre el gobernador, lo describió como “muy respetuoso y sincero”, algo que consideró clave para transmitir a los vecinos expectativas concretas sobre el desarrollo local.

Mendelovich aseguró que se lleva “el compromiso de seguir gestionando las obras que necesitamos” y reconoció que, si bien las dificultades económicas actuales limitan el avance de algunos proyectos, existe confianza en que podrán concretarse una vez que la situación mejore.

Finalmente, remarcó que “hay necesidades diarias que los municipios, por sí solos, no podemos resolver, y por eso es fundamental trabajar conjuntamente con la Provincia”.

Con informacion de prensa provincia

Redaccion de 7Paginas

 

 

 

 

 

 