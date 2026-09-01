El intendente de Puerto Yeruá se dio por aludido que “su gestión duerme”

Un nuevo debate se instaló en Puerto Yeruá a partir del crecimiento del proyecto turístico y ambiental “Paisajes del Yeruá”, una iniciativa presentada recientemente en la localidad que propone poner en valor el patrimonio natural y cultural de la zona y avanzar hacia la creación de un área natural protegida y un polo de turismo sustentable.

El proyecto es impulsado por el abogado Martín Maschio y el docente y ambientalista Gabriel Bonomi, y plantea la participación de distintos sectores de la comunidad, entre ellos entidades intermedias, establecimientos educativos, desarrolladores turísticos, instituciones religiosas y también la Municipalidad de Puerto Yeruá.

Sin embargo, la iniciativa generó cuestionamientos desde un espacio radial que mantiene cercanía con la gestión municipal encabezada por el intendente Daniel Benítez.

Una frase que abrió la polémica

El punto de partida de la controversia fue el cartel utilizado por los impulsores de la iniciativa con la frase “Puerto Yeruá se está despertando”.

En un programa radial emitido por un canal de streaming y conducido por Carlos González, quien anteriormente se desempeñó como secretario de Turismo municipal, se cuestionó el sentido de esa expresión.

Durante la presentación del intendente Benítez en el programa, González manifestó que algunos vecinos se habían molestado al observar el cartel porque, según su interpretación, “Puerto Yeruá siempre estuvo despierto”.

El conductor también hizo referencia a la situación económica que atraviesa la localidad, al reconocer que si bien Puerto Yerua parece estar paralizada, también existe una crisis, ajuste, falta de trabajo y dificultades económicas, pero sostuvo que, pese a ello, “hay una gestión que está trabajando día a día”.

En ese contexto cuestionó el lema utilizado por el proyecto y planteó: “No sé qué tiene que ver ese cartel. A veces uno les pone nombre a las cosas y no sabe para qué”.

Las expresiones generaron repercusión entre quienes acompañan la iniciativa turística y ambiental, ya que interpretaron que el cuestionamiento al lema termina alcanzando indirectamente al proyecto que busca promover nuevas alternativas de desarrollo para la localidad.

El municipio conocía el proyecto

Según pudo saber 7Páginas, las autoridades municipales y los concejales ya conocían los alcances de “Paisajes del Yeruá” y habían sido invitados a participar del lanzamiento realizado semanas atrás en el Complejo San Isidro, propiedad de Martín Maschio.

En aquella presentación no estuvieron presentes el intendente Benítez ni los concejales oficialistas. Sí participaron dos concejales de la oposición, Fabián Álvarez y Sergio Álvarez.

Los impulsores de la propuesta sostienen que su intención nunca fue excluir al municipio, sino todo lo contrario: plantean la necesidad de integrar a todos los actores de Puerto Yeruá para construir una estrategia de desarrollo que pueda sostenerse en el tiempo.

Turismo y ambiente como alternativa de desarrollo

“Paisajes del Yeruá” nació con el objetivo de aprovechar el patrimonio natural de la localidad y generar nuevas oportunidades a partir de un modelo de turismo sustentable.

La propuesta busca poner en valor el paisaje, la historia, la biodiversidad y el patrimonio de Puerto Yeruá, con la posibilidad de articular estos recursos con emprendimientos privados, instituciones educativas, organizaciones sociales y el Estado municipal.

Para sus impulsores, el potencial de la localidad permanece todavía subexplotado y existe una oportunidad concreta de transformar sus recursos naturales y humanos en una propuesta turística capaz de generar movimiento económico y nuevas fuentes de trabajo.

“El proyecto no se va a detener”

Desde la organización de “Paisajes del Yeruá” minimizaron las críticas surgidas en torno al lema, pero dejaron en claro que continuarán avanzando con la iniciativa.

La postura de los impulsores es que el debate no debería centrarse en una frase, sino en la necesidad de generar proyectos concretos para el futuro de Puerto Yeruá.

Sostienen que la localidad cuenta con un entorno natural privilegiado y con capital humano suficiente para desarrollar una propuesta turística que permita atraer visitantes interesados en conocer su historia, sus paisajes y su particular ambiente natural.

El proyecto pretende, en definitiva, convertir esos recursos en una herramienta de desarrollo sustentable.

Mientras la discusión política comienza a instalarse alrededor de la iniciativa, “Paisajes del Yeruá” mantiene su hoja de ruta: avanzar hacia la concreción de un proyecto que sus impulsores consideran necesario para que Puerto Yeruá pueda aprovechar plenamente su potencial turístico, ambiental y productivo.