El intendente que admitió que cometió una infracción de tránsito

El intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo (PJ), reconoció públicamente haber cometido una infracción de tránsito y destacó que, como cualquier vecino, debe asumir las consecuencias y cumplir con la sanción correspondiente.

El propio jefe comunal contó lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde explicó que circuló una cuadra en contramano debido a “un error involuntario” y que personal de Tránsito municipal le labró el acta correspondiente.

“Ayer, por un error involuntario derivado de la vorágine y la agilidad que exigen los trámites diarios de la gestión, cometí una infracción al realizar una cuadra en contramano”, relató Arévalo.

El intendente remarcó que el personal municipal actuó de acuerdo con las normas y aseguró que abonará la multa de su propio bolsillo.

“Como corresponde a cualquier vecino de nuestra comunidad, el personal de Tránsito me realizó el acta de infracción correspondiente, la cual voy a abonar de mi propio bolsillo como se debe”, afirmó.

“Las normas se respetan sin excepciones”

Arévalo reconoció que se trató de una conducta que no corresponde, especialmente por la responsabilidad que implica ocupar la conducción del municipio.

“Un error de este tipo no se concibe, y menos aún de parte de quienes tenemos la responsabilidad de velar por el orden de nuestra ciudad”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que lo sucedido debe servir como una enseñanza y reafirmó que las normas municipales deben aplicarse de la misma manera para todos.

“Las normas municipales se respetan sin excepciones”, expresó el intendente, quien agregó: “Ser intendente ni funcionario de ningún tipo nos da privilegios ni otorga impunidad; al contrario, exige el doble de responsabilidad”.

Finalmente, Arévalo sintetizó su postura con una frase: “Las reglas son iguales para todos, y hoy me toca a mí asumirlas y cumplir como cualquier ciudadano”.

Una definición que también tiene lectura política

La publicación del intendente se conoce en un contexto en el que Arévalo viene participando de un espacio que plantea una renovación dentro del peronismo entrerriano.

Junto al intendente de San José, Gustavo Bastián, y la intendenta de El Pingo, Laura Rupp, impulsa el Movimiento Derecho al Futuro, desde donde vienen planteando una nueva construcción política dentro del justicialismo provincial.

En ese escenario, el episodio de tránsito y la decisión de hacerlo público fueron presentados por el propio Arévalo como una oportunidad para reafirmar un principio de gestión: que las normas deben alcanzar también a quienes tienen responsabilidades institucionales.