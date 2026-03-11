El Intendente Vera respaldó la auditoría histórica propuesta por Frigerio y cruzó al PJ por su rechazo

Vera celebró la iniciativa enviada por el gobernador, Rogelio Frigerio, que crea una Comisión Investigadora, y destacó que la extensión del período de auditoría «es un paso fundamental hacia la transparencia institucional que los entrerrianos demandan hace décadas».

Luego cuestionó

​la postura del bloque Más para Entre Ríos, de no acompañar la iniciativa a pesar de que sus propias sugerencias de modificación —como la inclusión de legisladores opositores en la comisión controladora— fueron aceptadas e integradas al texto final.

​»Es una contradicción inexplicable. Pidieron cambios, se les otorgaron para garantizar la pluralidad, y ahora deciden no acompañar. La pregunta surge sola: ¿Qué es lo que el justicialismo no quiere que se sepa? ¿A qué le tienen miedo si se investigan las cuentas desde 1991?», disparó Vera.

​Transparencia como política de Estado

​Para el jefe comunal, la transparencia no debe ser una bandera partidaria sino una obligación de quien administra fondos públicos. «Gobernar es dar la cara. El Gobernador Frigerio está cumpliendo con su palabra de mostrarle a la sociedad el estado real de la provincia. Oponerse a una auditoría es, en la práctica, oponerse a la verdad», agregó.

Finalmente ​Vera destacó tres puntos que consideró claves en torno al proyecto que ahora pasará al recinto.

«La investigación desde 1991 permite una trazabilidad real de la deuda entrerriana,

​la composición de la comisión asegura que todas las voces políticas estén presentes y

​se prioriza el orden financiero por sobre el oportunismo electoral», concluyó.