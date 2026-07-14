El invierno da una tregua: suben las temperaturas y anuncian lluvias para Concordia y la zona

El organismo también anticipa la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas hacia el jueves, mientras que el resto de la semana se presentará con buenas condiciones meteorológicas.

Martes templado y con alta humedad

Para este martes se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 18 grados.

Además, se espera un elevado porcentaje de humedad, cercano al 96%, con vientos del sector noreste de aproximadamente 10 kilómetros por hora.

Miércoles con temperaturas superiores a los 20 grados

El miércoles continuará el ascenso térmico. El SMN pronostica una mínima de 11 grados y una máxima de 22 grados, con cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Será el comienzo de una seguidilla de jornadas con temperaturas más propias de la primavera que del invierno.

El jueves llegaría la lluvia

El jueves será el día más cálido de la semana, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados.

No obstante, el aumento de la temperatura estará acompañado por condiciones de inestabilidad. El pronóstico indica un 70% de probabilidades de tormentas aisladas durante la mañana, mientras que para la tarde se mantiene un 40% de probabilidad de lluvias.

Viernes con sol y ambiente agradable

Las condiciones mejorarán nuevamente hacia el viernes, cuando regresará el tiempo estable.

La semana laboral concluirá con cielo despejado a parcialmente nublado, una mínima de 17 grados y una máxima de 25 grados, sin pronóstico de precipitaciones.

De esta manera, Concordia y la región transitarán una semana marcada por un importante incremento de las temperaturas, con jornadas muy templadas para el invierno y un único episodio de inestabilidad previsto para el jueves.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas