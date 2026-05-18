El invierno se adelanta en Concordia y la región: se viene una semana con heladas y temperaturas bajo cero

El inestable domingo de lloviznas intermitentes en la región de Salto Grande funcionó como el preámbulo perfecto para lo que viene. De acuerdo a los últimos datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Concordia y sus alrededores se preparan para enfrentar una semana con características netamente invernales, donde las heladas y el frío extremo serán los principales protagonistas.

A pesar del marcado descenso térmico, la buena noticia es que las condiciones de inestabilidad quedaron atrás y el sol volverá a brillar con fuerza, lo que ayudará a mitigar las bajas temperaturas durante las tardes.

El pronóstico extendido: día por día

Lunes: Comienza la semana con el retorno del sol. La mañana se presentará algo nublada, despejándose por completo hacia la tarde. Se prevé una mínima de 2°C y una máxima de 16°C.

Martes (El día más frío): Se espera el pico del frente polar con un marcado adelantamiento del invierno. El cielo estará completamente despejado pero se registrará una mínima de -2°C bajo cero, generando fuertes heladas matutinas. Por la tarde, el sol llevará la máxima hasta los 18°C.

Miércoles: Continuarán las condiciones estables con una jornada soleada y algunas nubes dispersas. La temperatura mínima ascenderá levemente a los 2°C, mientras que la máxima se mantendrá en los 18°C.

Jueves: El termómetro volverá a marcar un descenso en las temperaturas vespertinas. Se anuncia una mañana fría con 4°C de mínima y una tarde donde la máxima apenas alcanzará los 15°C.

Viernes: El cierre de la semana laboral mantendrá la misma tónica de frío intenso. El SMN prevé una jornada con una mínima de 3°C y una máxima que se ubicará en los 15°C.

Redaccion de 7Paginas