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Domingo 17 de mayo de 2026
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El invierno se adelanta en Concordia y la región: se viene una semana con heladas y temperaturas bajo cero

Las lloviznas del domingo marcaron el ingreso de una masa de aire polar en el norte entrerriano. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que el martes será el día más frío con una mínima de -2°C, mientras que las máximas no superarán los 18°C durante toda la semana.
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Redacción 7Paginas

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El inestable domingo de lloviznas intermitentes en la región de Salto Grande funcionó como el preámbulo perfecto para lo que viene. De acuerdo a los últimos datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Concordia y sus alrededores se preparan para enfrentar una semana con características netamente invernales, donde las heladas y el frío extremo serán los principales protagonistas.

A pesar del marcado descenso térmico, la buena noticia es que las condiciones de inestabilidad quedaron atrás y el sol volverá a brillar con fuerza, lo que ayudará a mitigar las bajas temperaturas durante las tardes.

El pronóstico extendido: día por día

Lunes: Comienza la semana con el retorno del sol. La mañana se presentará algo nublada, despejándose por completo hacia la tarde. Se prevé una mínima de 2°C y una máxima de 16°C.

Martes (El día más frío): Se espera el pico del frente polar con un marcado adelantamiento del invierno. El cielo estará completamente despejado pero se registrará una mínima de -2°C bajo cero, generando fuertes heladas matutinas. Por la tarde, el sol llevará la máxima hasta los 18°C.

Miércoles: Continuarán las condiciones estables con una jornada soleada y algunas nubes dispersas. La temperatura mínima ascenderá levemente a los 2°C, mientras que la máxima se mantendrá en los 18°C.

Jueves: El termómetro volverá a marcar un descenso en las temperaturas vespertinas. Se anuncia una mañana fría con 4°C de mínima y una tarde donde la máxima apenas alcanzará los 15°C.

Viernes: El cierre de la semana laboral mantendrá la misma tónica de frío intenso. El SMN prevé una jornada con una mínima de 3°C y una máxima que se ubicará en los 15°C.

Redaccion de 7Paginas

 