El Justicialismo de Concordia confía en la renovación y la unidad para volver a ser opción

Facundo Ruiz Díaz dialogó con el programa «Lo Que Queda del Día» en Oíd Mortales Radio acerca de la situación del Peronismo local y de cómo se prepara para los procesos electorales que se avecinan, después de resultar derrotado a nivel local tras de 40 años de ejercer la intendencia y de 20 años a nivel provincial.

«Yo no creo que el peronismo en Entre Ríos esté en su peor momento«, respondió acerca de la afirmación de la consultora Viviana Isasi en una entrevista con «Lo que Queda del Día» sobre el panorama político. Remarcó que «estamos en un proceso de reconstrucción del movimiento, dando vuelta a la página de lo que fue el 2023».

Destacó que «en mi situación como presidente del Partido Justicialista Concordia, charlando con los distintos sectores de la ciudad, conversando y haciendo actividades en conjunto. Creo que ese tiene que ser el primer camino, empezar a dialogar entre nosotros y también empezar a charlar con la gente armando una propuesta para lo que viene, para volver a hacer una una opción real para el 2027 y para estas elecciones del 2025 que son muy importantes y que van a marcar también cómo está parado el Peronismo».

Dijo que la recepción que está encontrando dentro y fuera del partido es muy buena, incluso «superando las expectativas» y contó que se convocó a una charla con excombatientes de Malvinas que tuvo una muy buena convocatoria.

Comentó que se ha convocado a distintos sectores del Peronismo para poder charlar y armar en conjunto, «creo que a lo que tenemos que apuntar aquí en la ciudad es que todos los los militantes y referentes puedan tener la posibilidad dentro del Partido Justicialista de proponer ideas, de aportar lo que creen conveniente y que surja un armado colectivo entre todos para que la parte institucional pueda llevarse de la mejor manera y que eso también posibilite el diálogo entre nosotros, empezar a a dejar diferencias de lado porque entendemos que si el peronismo no está unido o si se sectoriza para cierto lado este no vamos a poder lograr el objetivo que es volver a ser gobierno y mejorarle la calidad de vida a la gente».

Concedió que «en la derrota quedamos acéfalos de conducción, pero también creo que hay grandes compañeros y compañeras que siguen dentro del Peronismo y que también tenemos muchos jóvenes que se están empezando a a sumar, que se están empezando a formar para poder estar a la altura y creo que es muy necesario esto: la experiencia de los grandes dirigentes que tiene el el movimiento en todo Entre Ríos y aquí en Concordia y también el aporte de esos militantes que en muchos casos han estado siempre en el Peronismo y no han tenido la posibilidad de poder expresarse, de ser escuchados y creo que hoy es fundamental volver a a retomar eso y también el diálogo con la gente».

Contó que «nosotros venimos recorriendo distintos barrios de Concordia, haciendo distintas actividades y la gente también está muy preocupada por lo que estamos viviendo, porque muchos peronistas no nos han acompañado en el 2023 porque también se sentían defraudados por ahí con el Peronismo porque estaba haciendo cosas que la sociedad no pedía o que iban en contraposición a eso».

«Pero también reconociendo -agregó- que el Peronismo hizo muchísimas cosas buenas y hoy ven después de votar un cambio que la solución no es por ahí pero para que nosotros volvamos a a ser una alternativa tenemos que llevar adelante una propuesta que contenga los distintos sectores de la sociedad. Es necesario escuchar más que decir, sobre todas las cosas», expresó.

Consideró que «también pasa porque la gente ve más de lo mismo dentro del peronismo en las últimas ofertas y estaba pidiendo una renovación que no viene solamente de nombres sino de ideas y de manera de construir».

Aseguró que «somos conscientes, hemos hecho ya la autocrítica en las bases de porqué se perdió y entendemos que tenemos que dejar las peleas de lado y empezar a a planificar en conjunto. Cuando uno sectoriza el Peronismo claramente tenemos la experiencia de que el resto no acompaña porque necesitamos algo plural y colectivo entre todos», remarcó.

Insistió en que «la nueva propuesta tiene que pasar por ese lado: volver a escuchar a los distintos sectores, volver a tener una idea clara de qué peronismo queremos».

Respondió que «estamos en ese proceso» de dar el debate respecto de la renovación de ideas y de cuáles son las próximas ideas que el peronismo va a presentar. «Se viene dando», remarcó pero advirtió que «también tenemos que empezar a mirar al futuro. Dejar de centrarnos en el pasado, en los errores, hacer una autocrítica por supuesto pero también empezar a mirar para adelante, eso es lo que hoy el peronismo está necesitando y en algunos sectores se vino dando».

«Por ahí faltó la autocrítica de ciertos dirigentes», deslizó «pero ya está no podemos sentarnos a esperar que eso ocurra y es momento con los que quieran participar y trabajar en este proceso esta renovación tenemos entre todos que llevarlo a cabo».

Respecto de la escasa visibilidad de los dirigentes del Partido después de las derrotas electorales, dijo que «eso va a ser parte también de este proceso. Habrá dirigentes que van a seguir estando y hay otros que han dado el salto a otro espacio político, hay otros que no están apareciendo y tendremos que consultarlos a ellos cuál es el motivo, pero nosotros tenemos que fomentar la creación de nuevos cuadros políticos para que los lugares que están acéfalos podamos ocuparlos con compañeros y compañeras que estén a la altura de lo que la sociedad está pidiendo».

Acerca de si eso significa que en la próxima boleta electoral puede haber nombres que no hayan estado en elecciones anteriores, respondió tajante: «Yo espero que sí».

Amplió: «Espero que se pueda dar esa situación. No significa poner un nombre porque sí, porque es nuevo, porque nadie lo conoce, creo que hay muchos jóvenes en la provincia que vienen trabajando de muy buena manera, no hace falta individualizarlos, pero sabemos que hay mucha potabilidad en esta nueva camada, en esta nueva generación».

Insistió en que «lo que estamos haciendo es empezar a hablar entre nosotros, entre los distintos referentes de las distintas ciudades y empezar a potenciarnos entre nosotros, porque un Peronismo desunido no va a poder lograr el objetivo de volver a hacer gobierno después de lo que pasamos en el 2023».

Respecto de si el Peronismo logró superar los golpes que le significaron los casos de corrupción de algunos de sus principales dirigentes, respondió que «estamos aprendiendo de eso» y matizó que «más allá de lo que ha pasado en el Peronismo, tiene que haber un rechazo de toda la política en general sobre estas situaciones. Porque no ensucian a un partido u otro sino que ensucian directamente a toda la política y eso es lo que también tenemos que contrarrestar que los hombres y mujeres que puedan llegar a ocupar bancas dentro de la política sean del color político que sean, estén para representar al pueblo y no por por intereses personales o por intereses que van en contra de lo que la sociedad necesita, ya demasiado estamos sufriendo estos tiempos con un gobierno nacional que va contra todos los derechos que nos ha costado mucho tiempo y muchas discusiones conseguir y hoy busca destruir el salario o el ingreso de los jubilados, están profundizando en una grieta que realmente no le hace bien a nadie en la Argentina».

Participación juvenil

Facundo Ruiz Díaz comentó que la participación juvenil «es muy importante». Consideró que «pasamos un proceso donde se culpaba a los jóvenes de ser los los votantes de Milei. Yo creo que no es así que gran parte de la sociedad lo ha votado: jubilados, trabajadores y por supuesto también jóvenes pero el peronismo no estuvo a la altura de la sociedad».

Aseguró que «en el 2015 la sociedad votó un cambio con Mauricio Macri, se dio cuenta de que no era por ahí nos volvió a elegir y claramente el gobierno de Alberto Fernández no estuvo a la altura, por eso la sociedad también cansada de que ninguna de las dos opciones lo representaba terminó votando a esta persona que ya en campaña decía las barbaridades que decía que venía a hacer y hoy se están dando cuenta de la importancia también de tener un Estado presente que acompañe a los estudiantes, a los trabajadores, a todos los sectores de la sociedad, porque cuando falta el Estado realmente el pueblo la pasa mal».

Agregó que «en ese sentido los jóvenes que recién están transitando la edad universitaria, que están terminando la secundaria, que no vivieron esos años con con Néstor y con Cristina y que por ahí empezaron a sentir la política estos últimos años se empiezan a dar cuenta que no todo es un discurso de romper todo, de que no todo estaba tan mal como te lo vendían y se dan cuenta también de que desde afuera no van a poder transformar la realidad, que se tienen que involucrar en política y eso es lo que nosotros priorizamos hoy en el Partido Justicialista: poder darles un lugar a esos jóvenes y darles contenido político para que puedan tener las herramientas suficientes para el día de mañana también estar en la discusión política, que es lo que lo que el Peronismo necesita».

