El Juzgado de Faltas de Concordia lanzó una moratoria con importantes beneficios para regularizar deudas

La medida fue establecida a través de la Ordenanza N.º 38.807 y busca brindar alternativas accesibles para que vecinos y contribuyentes puedan cancelar sus compromisos pendientes con condiciones favorables.

Beneficios para quienes adhieran

Según se informó oficialmente, quienes opten por adherirse a la moratoria podrán acceder a significativas reducciones en los intereses acumulados.

Entre las opciones previstas se encuentran:

Pago al contado: reducción del 100% de los intereses.

Plan de hasta tres cuotas: reducción del 50% de los intereses.

Desde el organismo remarcaron que el objetivo principal es promover el cumplimiento de las obligaciones, ofreciendo facilidades que permitan a los ciudadanos regularizar su situación sin afrontar la totalidad de los recargos generados por mora.

Vigencia hasta fines de julio

La moratoria permanecerá vigente hasta el próximo 31 de julio de 2026, plazo durante el cual los interesados podrán gestionar su adhesión y acceder a los beneficios establecidos por la normativa.

Las autoridades señalaron que esta herramienta representa una oportunidad para quienes mantienen deudas pendientes ante el Juzgado de Faltas y desean normalizar su situación administrativa.

Dónde realizar consultas

Para obtener información detallada sobre requisitos, montos y modalidades de pago, los contribuyentes pueden acercarse a las oficinas del Juzgado de Faltas, ubicadas en Rivadavia 632, o comunicarse telefónicamente al (0345) 421-1777, en los horarios habituales de atención.

Desde el organismo invitaron a los vecinos a aprovechar esta instancia de regularización, destacando que se trata de una medida excepcional que permite cancelar obligaciones con importantes quitas de intereses y condiciones de pago favorables.