El Karting Regional de Concordia pone primera: se anunció el inicio de la temporada 2026

El Karting Regional de Concordia inicia una nueva etapa. En una concurrida reunión celebrada en la cantina del Autódromo local, se presentaron las autoridades que encabezarán el destino de la categoría y se brindaron detalles de lo que será el campeonato 2026, bajo la premisa de recuperar la seriedad y transparencia en la competición.

El nuevo grupo de trabajo, integrado por Francisco Galarza, Sebastián Salgado, Luciano Bombaci y José Luis Ballesteros (encargado de prensa y difusión), dialogó con pilotos, padres y preparadores. Durante el encuentro, se remarcó que «la categoría es de todos» y se destacó el compromiso de los presentes para devolverle el brillo al karting local.

Definiciones reglamentarias y técnicas

Uno de los puntos clave de la reunión fue la apertura al diálogo para el armado de las categorías. En las próximas semanas se realizará una consulta general para terminar de definir las divisionales, con la firme intención de reflotar la categoría de los Directos 2 Tiempos.

En lo que respecta a la técnica, se confirmaron los siguientes puntos:

Neumáticos: Se utilizará la marca Maxxis.

Uso de cubiertas: El reglamento estipula dos juegos para todo el torneo con libre disposición, aunque dentro de un mismo evento se deberá utilizar siempre el mismo juego.

Actividad en pista: Si bien la competencia oficial será los domingos, los días sábados los pilotos ya podrán contar con sensores durante las pruebas extraoficiales para tener referencias de tiempos.

Un calendario de jornadas dobles

La temporada 2026 contará con entre 4 y 5 eventos de doble jornada (dos fechas por fin de semana). Además, se adelantó que, previa autorización de la Federación Automovilística Entrerriana (FAE), existe la posibilidad de trasladar alguno de los eventos al Kartódromo de Villaguay.

Calendario Tentativo (Sujeto a modificaciones):

Evento 1 (Fechas 1 y 2): 13 y 14 de junio.

Evento 2 (Fechas 3 y 4): 11 y 12 de julio.

Evento 3 (Fechas 5 y 6): 15 y 16 de agosto.

Evento 4 (Fechas 7 y 8): 10 y 11 de octubre.

Evento 5 (Fechas 9 y 10): 21 y 22 de noviembre.

Con esta hoja de ruta trazada, el Karting Regional busca consolidar un espacio serio y a gusto para todos los amantes de los «fierros» en la región, marcando el 13 de junio como el día del esperado regreso a las pistas.