El karting regional de Concordia puso primera y segunda

En las finales de la fecha 1 se vieron carreras atractivas. En categoría Escuela la victoria quedó en mano de Gala Garmendia de Federación e inició la temporada de la mejor manera tras un mano a mano con Valentino Bombaci, que luego se retrasó. Al podio lo completaron Mateo Dubois de Colonia Mabragaña y Mateo Marzoratti de Mocoretá.
Luego llegaron las finales de 150 B y Promo. En la primera de ella se dio un duelo interesante entre Facundo Pierini y César Rivero. Promediando la prueba Pierini, que perseguía a Rivero, saltó a la punta y volvió a la categoría con triunfo. En Promo, Máximo Schey fue inalcanzable y también se llevó la victoria, estrenando el título de campeón de la mejor manera.
En 150 C y Master se dio una carrera vistosa. Gastón Dubois logró hacerse de la primera posición promediando la competencia y no la abandonó hasta el final. En Master el ganador de la prueba fue el reaparecido Javier Rey, mientras que fue escoltado por Gerardo Ángel y Fernando Roude.
Luego llegaron las finales de la Fecha 2. En Escuela el representante de Colonia Mabragaña, Mateo Dubois fue el ganador de principio a fin con un gran andar, tomando distancia sobre sus rivales, dejando en segundo lugar al campeón Valentino Bombaci.
En la 150 B Camilo Lound tuvo un gran andar y tras largar desde la tercera posición se subió a lo más alto del podio. Inicialmente Facundo Pierini y César Rivero pelearon por la punta, hasta que Pierini sufrió la rotura de la palanca de cambios. Luego llegó Lound a disputarle la vanguardia a Rivero y lo sobrepasó a poco de la bandera a cuadros. En Promo, Máximo Schey fue imparable y volvió a repetir triunfo en el trazado número 1.
En 150 C, Gastón Dubois volvió a repetir triunfo con un gran andar. Vuelta a vuelta amplió su diferencia con el resto y se subió a lo más alto del podio, desplazando a Rubén Milera que llegó segundo pese a que recibió 5 segundos de recargo, ya que movió antes en la largada. Justamente, en Master, Milera cantó victoria y estrenó el uno de la mejor manera, escoltado por Javier Rey y Gerardo Ángel.
Desde la Subcomisión del Karting Regional se quiere dejar un especial agradecimiento a todos los pilotos, equipos, familiares y allegados que apostaron por este inicio de campeonato y pese a que pudo haber algunos errores, se buscará seguir puliendo los detalles para construir un Karting Regional más fuerte y creíble. La continuidad será la doble jornada correspondiente a las fechas 3 y 4 el 11 y 12 agosto.
FINAL FECHA 1
ESCUELA
1°) Gala Garmendia
2°) Mateo Dubois
3°) Elena Marzoratti
4°) Benjamín Prelat
5°) Jano Penco
6°) Valentino Bombaci
7°) Juan Salvador Wdowiak
150 B
1°) Facundo Pierini
2°) Cesar Rivero
3°) Camilo Lound
4°) Mauricio Pasi
5°) Federico Paulino
6°) Brian Rondan
7°) Francisco Moledo
8°) Nahuel Ponce
9°) Candela Imoberdoff
PROMO
1°) Máximo Schey
2°) Nicolas Moulia
Excluida por Técnica Francesa Lyardet
150 C
1°) Gastón Dubois
2°) Javier Rey
3°) Alexis Rondan
4°) Santiago Alalí
5°) Gerardo Ángel
6°) Matias Olivieri
7°) Fernando Roude
8°) Francisco Galarza
9°) Miguel Imoberdoff
10°) Oscar Costabel
Exc. por técnica: Leonardo Osengar
MASTER
1°) Javier Rey
2°) Gerardo Ángel
3°) Fernando Roude
Exc. por técnica: Leonardo Osengar
FINAL FECHA 2
ESCUELA
1°) Mateo Dubois
2°) Valentino Bombaci
3°) Benjamín Prelat
4°) Elena Marzoratti
5°) Jano Penco
6°) Gala Garmendia
7°) Juan Salvador Wdowiak
150 B
1°) Camilo Lound
2°) Cesar Rivero
3°) Francisco Moledo
4°) Mauricio Pasi
5°) Facundo Pierini
6°) Candela Imoberdoff
Excluido por técnica Federico Paulino
Excluido por técnica Brian Rondan
Excluido por técnica Nahuel Ponce
PROMO
1°) Máximo Schey
2°) Nicolas Moulia
150 C
1°) Gastón Dubois
2°) Rubén Milera
3°) Francisco Galarza
4°) Javier Rey
5°) Oscar Costabel
6°) Santiago Alalí
7°) Gerardo Ángel
8°) Matias Olivieri
9°) Fernando Roude
10°) Alexis Rondan
11°) Miguel Imoberdoff
Exc. por técnica: Leonardo Osengar
MASTER
1°) Rubén Milera
2°) Javier Rey
3°) Gerardo Ángel
4°) Fernando Roude
Exc. por técnica: Leonardo Osengar
Por Jose Luis Ballesteros