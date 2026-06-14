El karting regional de Concordia puso primera y segunda

En las finales de la fecha 1 se vieron carreras atractivas. En categoría Escuela la victoria quedó en mano de Gala Garmendia de Federación e inició la temporada de la mejor manera tras un mano a mano con Valentino Bombaci, que luego se retrasó. Al podio lo completaron Mateo Dubois de Colonia Mabragaña y Mateo Marzoratti de Mocoretá.

Luego llegaron las finales de 150 B y Promo. En la primera de ella se dio un duelo interesante entre Facundo Pierini y César Rivero. Promediando la prueba Pierini, que perseguía a Rivero, saltó a la punta y volvió a la categoría con triunfo. En Promo, Máximo Schey fue inalcanzable y también se llevó la victoria, estrenando el título de campeón de la mejor manera.

En 150 C y Master se dio una carrera vistosa. Gastón Dubois logró hacerse de la primera posición promediando la competencia y no la abandonó hasta el final. En Master el ganador de la prueba fue el reaparecido Javier Rey, mientras que fue escoltado por Gerardo Ángel y Fernando Roude.

Luego llegaron las finales de la Fecha 2. En Escuela el representante de Colonia Mabragaña, Mateo Dubois fue el ganador de principio a fin con un gran andar, tomando distancia sobre sus rivales, dejando en segundo lugar al campeón Valentino Bombaci.

En la 150 B Camilo Lound tuvo un gran andar y tras largar desde la tercera posición se subió a lo más alto del podio. Inicialmente Facundo Pierini y César Rivero pelearon por la punta, hasta que Pierini sufrió la rotura de la palanca de cambios. Luego llegó Lound a disputarle la vanguardia a Rivero y lo sobrepasó a poco de la bandera a cuadros. En Promo, Máximo Schey fue imparable y volvió a repetir triunfo en el trazado número 1.

En 150 C, Gastón Dubois volvió a repetir triunfo con un gran andar. Vuelta a vuelta amplió su diferencia con el resto y se subió a lo más alto del podio, desplazando a Rubén Milera que llegó segundo pese a que recibió 5 segundos de recargo, ya que movió antes en la largada. Justamente, en Master, Milera cantó victoria y estrenó el uno de la mejor manera, escoltado por Javier Rey y Gerardo Ángel.

Desde la Subcomisión del Karting Regional se quiere dejar un especial agradecimiento a todos los pilotos, equipos, familiares y allegados que apostaron por este inicio de campeonato y pese a que pudo haber algunos errores, se buscará seguir puliendo los detalles para construir un Karting Regional más fuerte y creíble. La continuidad será la doble jornada correspondiente a las fechas 3 y 4 el 11 y 12 agosto.

FINAL FECHA 1

ESCUELA

1°) Gala Garmendia

2°) Mateo Dubois

3°) Elena Marzoratti

4°) Benjamín Prelat

5°) Jano Penco

6°) Valentino Bombaci

7°) Juan Salvador Wdowiak

150 B

1°) Facundo Pierini

2°) Cesar Rivero

3°) Camilo Lound

4°) Mauricio Pasi

5°) Federico Paulino

6°) Brian Rondan

7°) Francisco Moledo

8°) Nahuel Ponce

9°) Candela Imoberdoff

PROMO

1°) Máximo Schey

2°) Nicolas Moulia

Excluida por Técnica Francesa Lyardet

150 C

1°) Gastón Dubois

2°) Javier Rey

3°) Alexis Rondan

4°) Santiago Alalí

5°) Gerardo Ángel

6°) Matias Olivieri

7°) Fernando Roude

8°) Francisco Galarza

9°) Miguel Imoberdoff

10°) Oscar Costabel

Exc. por técnica: Leonardo Osengar

MASTER

1°) Javier Rey

2°) Gerardo Ángel

3°) Fernando Roude

Exc. por técnica: Leonardo Osengar

FINAL FECHA 2

ESCUELA

1°) Mateo Dubois

2°) Valentino Bombaci

3°) Benjamín Prelat

4°) Elena Marzoratti

5°) Jano Penco

6°) Gala Garmendia

7°) Juan Salvador Wdowiak

150 B

1°) Camilo Lound

2°) Cesar Rivero

3°) Francisco Moledo

4°) Mauricio Pasi

5°) Facundo Pierini

6°) Candela Imoberdoff

Excluido por técnica Federico Paulino

Excluido por técnica Brian Rondan

Excluido por técnica Nahuel Ponce

PROMO

1°) Máximo Schey

2°) Nicolas Moulia

150 C

1°) Gastón Dubois

2°) Rubén Milera

3°) Francisco Galarza

4°) Javier Rey

5°) Oscar Costabel

6°) Santiago Alalí

7°) Gerardo Ángel

8°) Matias Olivieri

9°) Fernando Roude

10°) Alexis Rondan

11°) Miguel Imoberdoff

Exc. por técnica: Leonardo Osengar

MASTER

1°) Rubén Milera

2°) Javier Rey

3°) Gerardo Ángel

4°) Fernando Roude

Exc. por técnica: Leonardo Osengar

Por Jose Luis Ballesteros