El kicillofismo desembarcó en Paraná y reivindicó al kirchnerismo como “los mejores momentos” de la democracia

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que tiene como principal referente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, formalizó su desembarco en Paraná con un plenario abierto que reunió a más de 200 dirigentes, sindicalistas y militantes de distintos puntos de Entre Ríos.

La actividad funcionó como punto de partida para la construcción territorial del espacio en la capital entrerriana y reunió a sectores que ya venían trabajando en apoyo al proyecto político de Kicillof. Entre los referentes presentes estuvieron el presidente del PJ de Paraná, Jorge “Kinoto” Vázquez; el viceintendente David Cáceres; el exdiputado nacional Marcelo Casaretto; los intendentes Laura Rupp y Damián Arévalo; además de dirigentes sindicales y referentes políticos y sociales.

Uno de los aspectos centrales del encuentro estuvo en el documento utilizado como disparador para el debate. Allí, el espacio realizó una reivindicación explícita de los gobiernos kirchneristas, a los que definió como “los que dieron al pueblo argentino los mejores momentos vividos en 40 años de democracia”.

Kicillof, Milei y la disputa hacia 2027

Las intervenciones estuvieron atravesadas por la discusión sobre el escenario político nacional y provincial. El MDF planteó la necesidad de construir una alternativa frente al gobierno de Javier Milei, en línea con el proceso de expansión nacional que Kicillof viene impulsando desde su espacio. El 19 de septiembre, durante un plenario federal en Avellaneda, el gobernador bonaerense había convocado a construir una alternativa nacional de cara a 2027.

En Paraná, además, las críticas se extendieron a la gestión del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, mientras que varios de los discursos reclamaron una mayor participación de la militancia y cuestionaron el funcionamiento interno del peronismo.

Los intendentes que participaron del encuentro pusieron especialmente el acento en la necesidad de democratizar el PJ, habilitar espacios de participación y evitar, según expresaron, repetir experiencias como la de 2023, cuando las disputas internas derivaron en cuestionamientos por la conformación de las listas.

Casaretto pidió “ganar” y convocar a todo el peronismo

Uno de los discursos políticos más definidos fue el de Marcelo Casaretto, quien planteó la necesidad de movilizar al peronismo en todo el territorio entrerriano y llamó a ampliar la construcción.

En ese marco, sostuvo que no quería escuchar a dirigentes que plantearan la conformación de listas de minoría y defendió el diálogo con distintos sectores del peronismo. También mencionó sus contactos con dirigentes nacionales que expresan otras posiciones, entre ellos Guillermo Moreno y Máximo Kirchner, bajo la premisa de que la construcción debe incluir a diferentes sectores.

Un espacio que busca ampliar sus límites

El plenario también dejó planteada la intención de que el MDF no quede limitado exclusivamente a la estructura partidaria del PJ.

El presidente del PJ de Paraná, Jorge “Kinoto” Vázquez, cerró la jornada remarcando que no existen “dueños” del Movimiento Derecho al Futuro en la capital entrerriana y sostuvo que el espacio permanece abierto a la participación de otros sectores.

La convocatoria buscó, de esta manera, comenzar a darle una estructura territorial al armado kicillofista en Paraná, en un escenario donde distintos sectores del peronismo entrerriano ya comenzaron a posicionarse frente a la discusión política de 2027.

Con informacion de Pagina Politica