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Lunes 20 de abril de 2026
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El Lago de Salto Grande fue protagonista de una fiesta inolvidable: más de 120 embarcaciones en el Sunset Náutico

Tras dos reprogramaciones, el Complejo Camping Las Palmeras fue el epicentro de un evento que combinó deporte, naturaleza y música en vivo. La propuesta superó todas las expectativas y ya proyectan una nueva edición antes de fin de año.
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Redacción 7Paginas

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El Lago de Salto Grande se transformó este domingo en el escenario de una postal inigualable. Luego de que las condiciones climáticas obligaran a postergar el evento en dos oportunidades, finalmente se pudo concretar el Sunset Náutico, una propuesta que reunió a una multitud en el Complejo Camping Las Palmeras para disfrutar de una jornada a puro sol y recreación.

Más de 120 participantes se sumaron a esta experiencia, surcando las aguas en tablas de stand up paddle (SUP), kayaks, piraguas y veleros. La caravana náutica, de carácter no competitivo, permitió a los asistentes conectar con el entorno natural en un ambiente distendido, consolidando el espíritu de camaradería que caracteriza a los amantes de los deportes de río.

Música, sorteos y espíritu festivo

Tras completar el recorrido sobre el agua, la actividad se trasladó a tierra firme dentro del Complejo Las Palmeras. Allí, el clima de fiesta se potenció con el show en vivo de la banda Estilo C, que puso ritmo al atardecer.

+Además, el evento contó con importantes sorteos gracias al aporte de firmas como Aconcagua, Ha’uki Indumentaria, Stone Limit y la propia CODESAL, generando un gran entusiasmo entre los presentes que coronaron la tarde con premios y sorpresas.

Un trabajo articulado para potenciar el destino

El Sunset Náutico fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre diversos actores del deporte y el comercio local: CODESAL, Hau’ki Indumentaria Deportiva, Cobra SUP, SUP Concordia, Concordia Yacht Club, Canotaje Concordia y Ayuí Aventura. Dada la excelente repercusión, los organizadores ya planean realizar una nueva edición antes de que finalice el 2026.

Desde la CODESAL, organismo presidido por Eduardo Cristina y bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, destacaron a 7Paginas que estos eventos son fundamentales para dinamizar el Lago de Salto Grande. La gestión apunta a que los vecinos se apropien de estos espacios y a posicionar la región como un destino de referencia para el turismo activo y recreativo.

Tanto organizadores como participantes coincidieron en la calidad del espacio elegido y el impecable desarrollo de la logística, dejando la vara alta para los próximos encuentros deportivos en la zona de Salto Grande.