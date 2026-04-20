El Lago de Salto Grande fue protagonista de una fiesta inolvidable: más de 120 embarcaciones en el Sunset Náutico

El Lago de Salto Grande se transformó este domingo en el escenario de una postal inigualable. Luego de que las condiciones climáticas obligaran a postergar el evento en dos oportunidades, finalmente se pudo concretar el Sunset Náutico, una propuesta que reunió a una multitud en el Complejo Camping Las Palmeras para disfrutar de una jornada a puro sol y recreación.

Más de 120 participantes se sumaron a esta experiencia, surcando las aguas en tablas de stand up paddle (SUP), kayaks, piraguas y veleros. La caravana náutica, de carácter no competitivo, permitió a los asistentes conectar con el entorno natural en un ambiente distendido, consolidando el espíritu de camaradería que caracteriza a los amantes de los deportes de río.

Música, sorteos y espíritu festivo

Tras completar el recorrido sobre el agua, la actividad se trasladó a tierra firme dentro del Complejo Las Palmeras. Allí, el clima de fiesta se potenció con el show en vivo de la banda Estilo C, que puso ritmo al atardecer.

+Además, el evento contó con importantes sorteos gracias al aporte de firmas como Aconcagua, Ha’uki Indumentaria, Stone Limit y la propia CODESAL, generando un gran entusiasmo entre los presentes que coronaron la tarde con premios y sorpresas.

Un trabajo articulado para potenciar el destino

El Sunset Náutico fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre diversos actores del deporte y el comercio local: CODESAL, Hau’ki Indumentaria Deportiva, Cobra SUP, SUP Concordia, Concordia Yacht Club, Canotaje Concordia y Ayuí Aventura. Dada la excelente repercusión, los organizadores ya planean realizar una nueva edición antes de que finalice el 2026.

Desde la CODESAL, organismo presidido por Eduardo Cristina y bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, destacaron a 7Paginas que estos eventos son fundamentales para dinamizar el Lago de Salto Grande. La gestión apunta a que los vecinos se apropien de estos espacios y a posicionar la región como un destino de referencia para el turismo activo y recreativo.

Tanto organizadores como participantes coincidieron en la calidad del espacio elegido y el impecable desarrollo de la logística, dejando la vara alta para los próximos encuentros deportivos en la zona de Salto Grande.