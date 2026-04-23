El Lago de Salto Grande se consolida como epicentro deportivo y turístico: CODESAL presentó una potente agenda para abril y mayo

El Lago de Salto Grande se prepara para vivir dos meses de intensa actividad. En una conferencia de prensa que contó con la participación de periodistas locales y nacionales, la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) presentó oficialmente la agenda de eventos para el cierre de abril y todo el mes de mayo.

El encuentro no solo sirvió para anunciar fechas, sino para poner en valor el estado actual del destino. Periodistas de Buenos Aires destacaron el mantenimiento de las Termas del Ayuí, comparando su infraestructura y entorno natural con complejos de grandes ciudades, lo que ratifica el crecimiento sostenido de la zona.

Eduardo Cristina, presidente de CODESAL, subrayó el rol de la institución: «Todo lo que sirva para impulsar el desarrollo de la región lo vamos a seguir apoyando. Estas actividades son generadoras de turismo y oportunidades, y así lo entendemos».

Una agenda cargada de eventos

El cronograma refleja la versatilidad del Perilago para albergar disciplinas de alcance binacional e internacional:

Abril: Periodismo y Vela

24 de abril: 13ª edición del Premio Binacional “Río de los Pájaros” en Bodega Robinson. Un reconocimiento a la comunicación de Argentina y Uruguay que reunirá a 200 invitados.

25 y 26 de abril: Segunda fecha del Grand Prix del Río Uruguay en el Yacht Club Concordia, con competencias de clases Optimist y Laser.

Mayo: Running, Náutica y Motos

17 de mayo: La clásica Carrera 21K Lago de Salto Grande. Con largada en el Hotel Ayuí, la prueba ya cuenta con más de 300 inscriptos en distancias de 21K, 10K y 5K.

23 y 24 de mayo: Raid Náutico de las Américas. Un evento internacional que unirá a Argentina, Brasil y Uruguay en Punta Viracho, con una exigente prueba de resistencia de 100 kilómetros.

23 y 24 de mayo: En simultáneo, el Yacht Club será sede del Grand Prix Nacional de Clase Pampero.

24 de mayo: Encuentro de Mototurismo en el Camping Las Palmeras, que incluirá un tradicional «moto asado» y exhibición de vehículos de los tres países.

30 de mayo: Cierre del mes con la segunda fecha del Campeonato Concordia Yacht Club.

Impulso al desarrollo regional

Desde CODESAL, organismo que funciona bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, se enfatizó que este calendario es una herramienta clave para el movimiento económico. La sinergia entre el deporte y el turismo posiciona al Lago como un destino de referencia, atrayendo visitantes que consumen hotelería, gastronomía y servicios locales.

Con información de prensa de Codesal

Redaccion de 7Paginas