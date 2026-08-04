El Lago de Salto Grande se consolidó como uno de los destinos termales más elegidos durante las vacaciones de invierno

El Lago de Salto Grande reafirmó su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos de Entre Ríos durante las vacaciones de invierno 2026. Así lo refleja un informe elaborado por la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), que destaca un sostenido flujo de visitantes a lo largo del mes de julio, impulsado por el calendario escalonado del receso invernal en Argentina y Uruguay.

Desde el organismo señalaron a 7Paginas, que esta modalidad permitió mantener un movimiento turístico constante durante todo el mes, consolidando al corredor termal como una opción elegida para el descanso y el turismo familiar.

Buenos Aires lideró el ranking de visitantes nacionales

De acuerdo con los datos difundidos por CODESAL, la provincia de Buenos Aires volvió a ser el principal mercado emisor de turistas nacionales, con el 56,5% de los registros.

El ranking continuó con:

Córdoba: 14,1%.

Santa Fe: 9,2%.

Misiones: 5,2%.

Además, durante las vacaciones llegaron visitantes provenientes de Mendoza, Neuquén, Corrientes, Formosa, San Luis, Chaco, Chubut, Río Negro, Tucumán y Tierra del Fuego, lo que demuestra el alcance nacional del destino.

Uruguay, el principal mercado internacional

En cuanto al turismo extranjero, Uruguay volvió a consolidarse como el principal país de origen de los visitantes, representando el 79,1% de los ingresos internacionales.

Asimismo, el informe registró turistas provenientes de Brasil, Paraguay, China, Suiza, España y Sudáfrica, lo que ratifica el creciente posicionamiento internacional del Lago de Salto Grande.

Una leve baja respecto a 2025

Si bien el informe refleja una disminución en la cantidad de visitantes respecto de la temporada invernal del año pasado, desde CODESAL destacaron que la diferencia fue mínima.

Los ingresos correspondientes a 2026 representaron el 48,92%, frente al 51,08% registrado en 2025, es decir, poco más de un punto porcentual de diferencia.

Desde el organismo consideraron que, en el contexto económico actual, mantener ese nivel de actividad turística representa un resultado positivo, producto del trabajo sostenido en infraestructura, servicios y promoción del destino.

Un atractivo para quienes visitan la región

El informe también remarca que el Lago de Salto Grande y las Termas del Ayuí continúan siendo una opción elegida por turistas que vacacionan en otros puntos de Entre Ríos o en la costa uruguaya, quienes incorporan el complejo termal como una experiencia complementaria durante su estadía.

Las aguas termales provenientes del Acuífero Guaraní, el entorno natural, la calidad de los servicios, la limpieza de las instalaciones y las condiciones de seguridad fueron señaladas como algunos de los principales atributos valorados por los visitantes.

El turismo como motor del desarrollo

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia estratégica que tiene la actividad turística para la provincia.

«El turismo es una actividad estratégica para el desarrollo de Entre Ríos porque genera empleo, impulsa las economías regionales y pone en valor nuestros recursos naturales. Que el Lago de Salto Grande mantenga un nivel de visitantes tan importante, incluso en un contexto desafiante para el sector, demuestra que las inversiones en infraestructura, la mejora de los servicios y la promoción sostenida dan resultados», afirmó.

Por su parte, el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, sostuvo que los resultados reflejan el crecimiento del destino.

«Estos indicadores muestran que el Lago de Salto Grande continúa siendo elegido por visitantes de distintos puntos del país y del exterior. Nuestro compromiso es seguir mejorando la infraestructura, los servicios y cada uno de los espacios que administramos para ofrecer una experiencia de calidad, consolidando a Concordia como un destino turístico competitivo durante todo el año», expresó.

Desde CODESAL indicaron que continuarán impulsando políticas públicas orientadas a fortalecer el turismo, promover el desarrollo regional y potenciar los atractivos naturales, recreativos y termales del Lago de Salto Grande, uno de los principales destinos turísticos de Entre Ríos.