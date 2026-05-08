El Lago de Salto Grande será sede de la 5ª edición de «Concordia Nada en Invierno»

Concordia vuelve a posicionarse como un referente de la natación extrema. El venidero 11 y 12 de julio, nuestra ciudad recibirá la 5ª edición de la prueba “Concordia Nada en Invierno”, una competencia de natación de aguas abiertas frías que tendrá como epicentro el Camping de Siatrasag, en el majestuoso Lago de Salto Grande.

Por quinto año consecutivo, el ente rector NAF Argentina ha designado a Concordia como plaza oficial para una fecha del Campeonato Argentino de Aguas Frías. Esta distinción representa un honor y un importante compromiso de gestión para la organización local, que se prepara para recibir a una delegación internacional de deportistas.

Modalidades y distancias

La competencia contará con distancias de 500, 1.000 y 2.000 metros, permitiendo la participación de nadadores en categorías con y sin traje de neoprene. Cabe destacar que los cupos son limitados para garantizar la seguridad y la logística del evento.

Cronograma de actividades

Las inscripciones ya se encuentran abiertas este mes de mayo a través del sitio web oficial: www.natacionriouruguay.com.ar. Allí, los interesados podrán encontrar información sobre alojamiento, transporte y detalles técnicos.

Sábado 11 de julio: A partir de las 13:00 hs se realizará la recepción de delegaciones y la acreditación. La jornada incluirá una prueba de adaptación no competitiva (500m), charlas motivacionales y técnicas, cerrando con un refrigerio de bienvenida.

Domingo 12 de julio: A las 10:00 hs iniciará la competencia oficial de 1.000 y 2.000 metros, ambas puntuables para el certamen nacional. El evento culminará con un almuerzo de camaradería y la correspondiente entrega de premios y obsequios.

Por Edgardo Perafan