El Lago de Salto Grande vivirá un fin de semana a puro deporte, turismo y actividad náutica

Estas propuestas prometen generar un importante movimiento fronterizo, convocando a competidores, aficionados y familias de la Argentina, Brasil y Uruguay. Desde la CODESAL, presidida por Eduardo Cristina, se viene trabajando de manera articulada con diversas instituciones y organizadores para brindar el marco logístico y el acompañamiento necesario en cada sector del perilago.

La agenda completa de actividades: horarios y sedes

Para quienes deseen acercarse a disfrutar de los espectáculos, el cronograma oficial quedó establecido de la siguiente manera:

3° edición del Raid Náutico de las Américas

La Playa y las Termas de Punta Viracho recibirán a los pilotos y equipos de los tres países en una competencia internacional de alta velocidad.

Sábado 23: Prueba de resistencia de 100 kilómetros a partir de las 15:30 horas.

Domingo 24: Competencia en circuito boyado desde las 14:30 horas. El acceso para el público general será libre y gratuito.

3° fecha del Grand Prix Río Uruguay – Clase Pampero

El Yacht Club Concordia será la sede de dos intensas jornadas de regatas que reunirán a los mejores navegantes de toda la cuenca del río Uruguay.

Sábado 23: Inicio de las regatas desde las 13:00 horas.

Domingo 24: Continuación de la competencia a partir de las 11:00 horas.

Encuentro de Mototurismo

El Complejo Camping «Las Palmeras» será el punto de encuentro de motociclistas de distintas localidades en una jornada dedicada a la camaradería y las rutas entrerrianas.

Sábado 23: Almuerzo de camaradería en el predio desde el mediodía.

A las 15:00 horas: Inicio de una gran caravana motera hacia Punta Viracho, que culminará con un show musical en vivo.

Naturaleza, termas y descanso para toda la familia

Más allá de la agenda puramente deportiva, el entorno natural del Lago de Salto Grande se presenta como una opción ideal para quienes buscan descanso y recreación durante el fin de semana largo. Los complejos de las Termas del Ayuí y su Parque Acuático, el Camping y Termas Punta Viracho, el Camping Las Palmeras, así como las extensas playas y espacios verdes, estarán completamente habilitados para recibir a los visitantes.

“Desde CODESAL seguimos acompañando propuestas que generan movimiento económico, fortalecen a las instituciones y a los emprendedores locales, y consolidan al Lago de Salto Grande como uno de los destinos más elegidos de Entre Ríos”, destacó su presidente, Eduardo Cristina.

Cabe mencionar que la Corporación funciona bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, desde donde se mantiene la firme premisa de impulsar actividades deportivas, recreativas y educativas para romper con la estacionalidad y posicionar al perilago como un destino atractivo durante todo el año.