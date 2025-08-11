El Lago Salto Grande fue escenario de un fin de semana de deporte, cultura y recreación

Desde la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, se destacó la activa participación de la comunidad en estas propuestas.

«El Lago Salto Grande volvió a demostrar que es mucho más que un paisaje: es un punto de encuentro donde el deporte, la cultura y la gastronomía se combinan para que vecinos y turistas vivan experiencias únicas, fortaleciendo el turismo y la vida comunitaria en la región», destacó Colello.

Sabor Termal

El evento se desarrolló durante los dos días y contó con food trucks de emprendedores locales, música y baile en vivo, dj set y propuestas infantiles como inflables y juegos de kermés. Sobre el escenario se presentaron artistas como Humberto Ruiz Moreno, Diego Tosi con Emiliano Vallejos, La Rocola y Camila Rizo Avellaneda (CamiRA), además del folklore del ballet Renovando Sueños y la Comparsa Emperatriz junto a su batería. Además la participación de ECU, quienes junto a algunos de sus reyes y reinas desfilaron presentando su fiesta.

«Me encanta esta propuesta, el año pasado también fui invitada a Sabor Termal, así que quiero agradecerle a Codesal por siempre tenerme en cuenta. Esto a mí me ayuda mucho. Muy agradecida y muy contenta, cada vez que vengo a las termas la paso genial», comentó CamiRA, joven participante de La Voz Argentina.

Grand Prix del Río Uruguay

Durante sábado y domingo también el Concordia Yacht Club fue sede de esta competencia que abarca toda la región del Río Uruguay, donde se llevaron a cabo seis regatas. Con la participación de clubes provenientes de Colón, Concepción del Uruguay y Paraná, además de embarcaciones uruguayas de Flores y Paysandú, grandes y chicos compitieron en una nueva fecha de este campeonato en el imponente marco del Lago Salto Grande.

Travesía SUP

El sábado la playa de Punta Viracho fue el punto de partida de una travesía de Stand Up Paddle organizada por India Paddle Surf (Rosario), Olona SUP (Paraná) y Cobra SUP (Concordia). La actividad fue recreativa y buscó promover el deporte en la región, invitando a nuevas personas a conocer este espacio. Ariel Nocelli, profesor de Cobra SUP, se mostró muy contento con el desarrollo del evento y destacó la gran convocatoria: «Quiero agradecer sobre todo a Codesal por el espacio que nos dieron hoy. La concurrencia de la travesía fue espectacular: en total fuimos casi 100 personas remando en el lago. Tuvimos escuelas de Buenos Aires, Ensenada, Santa Fe, Rosario, Paraná y Concepción del Uruguay, y esto es solo el comienzo.»

Capibike

El domingo en Termas del Ayuí se realizó la Capibike, una carrera de mountain bike organizada por Ha¿uki indumentaria con un recorrido total de 2,5 km. La misma contó con una gran convocatoria de niños que se hicieron presentes para vivir esta aventura recorriendo los senderos al costado del predio. Con tres categorías, infantiles, hombres y mujeres, los ciclistas vivieron una tarde increíble rodeados de naturaleza y disfrutando del deporte.