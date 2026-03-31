El Lago se viste de fiesta: Llega el «Sunset Náutico», una caravana de colores para disfrutar el atardecer

El Lago de Salto Grande se prepara para vivir una experiencia colectiva sin precedentes. Este sábado, residentes y turistas podrán ser parte del «Sunset Náutico», una iniciativa que busca transformar el espejo de agua en un escenario de recreación, color y encuentro familiar.

A diferencia de las regatas tradicionales, este evento no tiene carácter competitivo. La premisa informada a 7Paginas es simple: participar, intervenir las embarcaciones con decoraciones libres y disfrutar del paisaje litoraleño desde una perspectiva diferente.

Una caravana sobre el agua

El punto de encuentro, partida y llegada será el Complejo Camping Las Palmeras. Desde allí, se espera el despliegue de una colorida flota compuesta por:

Tablas de Stand Up Paddle (SUP).

Kayaks y piraguas.

Veleros.

La actividad invita a los participantes a usar su creatividad para «intervenir» sus embarcaciones, sumando color a una navegación que promete postales únicas mientras el sol cae sobre el horizonte del lago.

Música y entretenimiento en tierra

La experiencia no termina en el agua. Al regresar al camping, la propuesta se integrará con un ambiente festivo pensado para compartir entre amigos y familias. La jornada culminará con shows en vivo de la banda Estilo C y el DJ Kevin García, consolidando una oferta que combina deporte, naturaleza y cultura joven.

Trabajo articulado y gestión

El evento es organizado por la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), presidida por Eduardo Cristina, en conjunto con actores clave del sector privado y deportivo como Ha’uki Indumentaria Deportiva, Cobra SUP, SUP Concordia, Concordia Yacht Club, Canotaje Concordia y Ayuí Aventura.

Esta acción se enmarca en la política impulsada por la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, que busca dinamizar los espacios públicos y fortalecer el perfil turístico de la región de Salto Grande mediante actividades que pongan en valor el entorno natural.

Cómo participar

La inscripción para el Sunset Náutico es totalmente gratuita. Los interesados pueden comunicarse con cualquiera de las instituciones organizadoras, quienes facilitarán el acceso al formulario de inscripción.

Es una oportunidad ideal para quienes poseen embarcaciones menores y desean sumarse a un evento que prioriza la camaradería y el disfrute del recurso natural más importante de nuestra ciudad.