El leasing bancario para comprar maquinaria desató un fuerte enfrentamiento político en Federación

Mientras desde el bloque opositor adelantaron que no acompañarán la iniciativa por considerar que el municipio no demuestra solvencia económica suficiente para afrontar el compromiso financiero, desde el justicialismo acusaron a sectores radicales de intentar bloquear la gestión por motivos políticos y electorales.

La iniciativa enviada por el intendente Ricardo Bravo se encuentra actualmente en comisión y requiere mayoría especial para su aprobación, por tratarse de una toma de deuda.

La postura de la oposición

El concejal opositor Agustín Sguerzo confirmó en declaraciones al programa Entre Líneas de Radio UNO Federación que el bloque de la UCR decidió, por el momento, no acompañar el proyecto.

“El sistema de leasing es excelente, pero hay muchas cuestiones de la administración municipal que nos hacen pensar seriamente si corresponde aprobarlo”, sostuvo el edil.

Sguerzo enumeró una serie de dificultades financieras que, según indicó, atraviesa actualmente el municipio, entre ellas retrasos en el pago de becas estudiantiles, deudas vinculadas a indumentaria municipal y problemas para afrontar aguinaldos.

“Nos pidieron dinero de regalías para afrontar aguinaldos y también hubo inconvenientes hasta para pagar las becas municipales”, señaló.

El concejal explicó además que el leasing presentado implicaría cuotas cercanas a los 20 millones de pesos mensuales, cifra que ascendería a unos 30 millones sumando seguros y otros gastos.

“No es un número oneroso para el municipio, pero tenemos que analizar cómo se proyectan los ingresos a futuro, sobre todo cuando bajen los recursos de coparticipación y la actividad termal”, expresó.

Asimismo, remarcó que el financiamiento se extendería durante 36 meses, excediendo el mandato actual. “Hasta que no se termine de pagar, las máquinas siguen siendo del banco”, advirtió.

Sguerzo también sostuvo que el Ejecutivo debería generar mayor diálogo político y brindar más garantías sobre la administración municipal para modificar la postura opositora.

La respuesta del justicialismo

La respuesta oficialista llegó de la mano del concejal Odalis Burna, quien defendió la necesidad de incorporar maquinaria y aseguró que detrás de la negativa opositora existen intereses políticos.

“Desde Nación y Provincia no están llegando obras importantes y hoy los municipios tienen que buscar la forma de financiarse con recursos propios”, afirmó.

Burna aseguró que el leasing permitiría fortalecer el trabajo municipal y acelerar distintas obras públicas en la ciudad.

“Las máquinas no son para Ricardo Bravo, son para el pueblo de Federación”, remarcó.

El edil justicialista recordó además que la actual gestión continúa pagando un crédito en dólares tomado durante la administración del exintendente Carlos Cecco.

“Hace seis años que Ricardo Bravo viene pagando ese crédito. Cada seis meses se pagan cerca de 140 millones de pesos”, sostuvo.

En ese marco, Burna fue más allá y aseguró que existe una “bajada de línea” desde sectores de la dirigencia radical para impedir la aprobación del leasing.

“No quieren que Ricardo Bravo tenga una máquina nueva ni pueda mostrar obras en la ciudad”, lanzó.

También cuestionó el rol de la oposición y aseguró que hasta ahora el trabajo legislativo venía desarrollándose con normalidad. “Nosotros veníamos trabajando muy bien con el bloque radical y de golpe aparece esta negativa. Esto responde a la vieja política y a una mezquindad que perjudica al pueblo de Federación”, manifestó.

Un debate atravesado por la tensión política

El proyecto comenzará a ser analizado en comisión y todavía no tiene fecha de tratamiento definitivo en sesión. Sin embargo, el tema ya se convirtió en uno de los principales focos de discusión política en Federación.

Debido a que la iniciativa necesita los dos tercios del Concejo Deliberante, el oficialismo deberá conseguir al menos un voto opositor para aprobar el leasing y avanzar con la compra de maquinaria para el municipio.