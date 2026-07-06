«El legado de El Alma Entrerriana es un beso al alma para todos nosotros», afirmó Frigerio en Concordia

Con un Centro de Convenciones colmado de público, Concordia fue escenario este domingo de la presentación de «El Alma Entrerriana», el espectáculo del reconocido músico Antonio Tarragó Ros, quien además formalizó la donación de esta importante obra al Gobierno de Entre Ríos para que forme parte del patrimonio cultural de la provincia.

El evento contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, el intendente Francisco Azcué y autoridades provinciales y municipales, quienes acompañaron una propuesta artística que busca preservar y difundir la historia, la música y la identidad entrerriana.

«Un legado cultural invaluable»

Durante el acto, Frigerio destacó la trascendencia de la obra y agradeció el gesto del artista.

«El legado de El Alma Entrerriana es un beso al alma para todos nosotros», expresó el mandatario.

El gobernador sostuvo que el proyecto demandó «mucho tiempo, esfuerzo y compromiso» y remarcó que constituye un patrimonio invaluable para la provincia.

«Los entrerrianos lo tomamos como un legado cultural invaluable. Te lo agradecemos nosotros y también las generaciones futuras», afirmó.

Asimismo, recordó que Tarragó Ros le había anticipado hace tiempo su intención de donar el material.

«Quiero agradecerle profundamente este gesto de generosidad, que permitirá preservar y compartir este patrimonio cultural con las futuras generaciones de entrerrianos», señaló.

Una obra para preservar la identidad entrerriana

La propuesta, presentada el sábado en Diamante y el domingo en Concordia, propone un recorrido por la historia y la cultura provincial a través de la música.

La obra fue donada para que pueda ser utilizada por la Secretaría de Cultura, el Consejo General de Educación y otros organismos provinciales con fines educativos y culturales.

El material incluye:

48 canciones tradicionales entrerrianas interpretadas únicamente con acordeón, guitarra y voz.

Cuatro fascículos educativos dedicados a la flora, fauna, aves y reptiles de la provincia.

Un centenar de biografías de próceres, artistas, científicos, poetas y figuras destacadas de Entre Ríos.

Además, los asistentes pudieron acceder gratuitamente a todo el contenido mediante un código QR incorporado en el programa del espectáculo.

«Un sueño hecho realidad»

Antes de subir al escenario, Antonio Tarragó Ros compartió la emoción que significó concretar este proyecto.

«Vine a hablar de los sueños. Hay cosas que uno no maneja: no podés elegir qué soñar ni de quién enamorarte. Yo nunca soñé que este trabajo, hecho con mucho cariño y mucho amor para recopilar toda la obra entrerriana con la que me crié, pudiera tener esta trascendencia», expresó.

El artista también valoró el acompañamiento del Gobierno provincial para hacer posible que el material llegue gratuitamente a toda la comunidad.

«Gracias al apoyo del gobernador pudimos hacer realidad este sueño y convertirlo en un legado cultural para todos los entrerrianos», afirmó.

El reconocimiento de Azcué

Por su parte, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia del trabajo realizado por Tarragó Ros y su permanente compromiso con la cultura regional.

«Es un honor recibir a Antonio. Yo soy tarragosero, toco ese estilo de chamamé desde muy chico y, más allá de su prestigio como artista, es una persona que ha defendido y estimulado la identidad entrerriana con hechos concretos», señaló.

El jefe comunal calificó a El Alma Entrerriana como «una verdadera maravilla» por su valor como obra de recopilación, investigación y registro del patrimonio musical provincial.

Un homenaje cargado de emoción

Uno de los momentos más conmovedores de la noche se vivió cuando, en pleno espectáculo, Antonio Tarragó Ros fue informado del fallecimiento del músico entrerriano Rubén Cuestas.

Visiblemente emocionado, el artista interrumpió el repertorio previsto para rendirle un sentido homenaje interpretando la emblemática canción «María va», en un clima de profundo respeto y emoción que fue acompañado por una prolongada ovación del público.

La presentación de El Alma Entrerriana dejó así un mensaje que trascendió lo musical: el compromiso de preservar la memoria, la identidad y las raíces culturales de Entre Ríos para las generaciones presentes y futuras.