El libro “Volver a las casas alpinas” se presenta este viernes en Concordia

Aguará Colectivo Editorial presentará en Concordia su última publicación: “Volver a las casas alpinas. Una historia de militancia insilio y ausencia”, de Alfredo Hoffman, con ilustraciones de Lautaro Fiszman y prólogo de Sabrina Gullino Valenzuela Negro. La cita será este viernes 10 de abril, a las 20, en el salón de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER (Monseñor Tavella 1450).

La presentación será una oportunidad para que circule la palabra como instrumento para activar la memoria, en el marco de la conmemoración de los 50 años del inicio de la última dictadura cívico militar. Acompañarán vecinos del barrio Pancho Ramírez y los organismos locales Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos, Desaparecidos y Ex-presos Políticos, H.I.J.O.S. Concordia y Liga Argentina por los Derechos Humanos, junto al autor y a la protagonista del libro, Graciela Vanzán.

“Volver a las casas alpinas” es un relato de no ficción centrado en la experiencia de vida de Graciela, una militante juvenil de los 70 que ayudó a construir las casas del barrio Pancho Ramírez, que debió huir de la ciudad durante la dictadura, que sufrió las desapariciones de su novio y de varios de sus compañeros y compañeras y que luchó muchos años por superar la injusta culpa de ser sobreviviente.

Además de narrar escenas del insilio, una de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los genocidas, el libro nos invita a reflexionar sobre la persistencia de la militancia y la solidaridad, en tiempos en que muchos pregonan el individualismo y el “sálvese quien pueda”.

Aguará Colectivo Editorial está conformado por militantes de Derechos Humanos de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, cuyas trayectorias articulan la tarea docente, el ejercicio del periodismo de investigación y el diseño gráfico. Ha publicado una colección de historietas documentales sobre luchas sociales de la región, pensadas como herramientas pedagógicas para la escuela secundaria. “Volver a las casas alpinas” es su primer libro de texto, aunque también contiene ilustraciones que acompañan y resignifican el relato.

Más información sobre el libro en: https://170escalones.com/una-historia-comun-del-terrorismo-de-estado/