“El Litoral se prepara ante El Niño: movilizan a las Fuerzas Armadas por el riesgo de inundaciones”

El Ministerio de Defensa de la Nación comenzó a movilizar recursos y personal de las Fuerzas Armadas ante la posibilidad de que el fenómeno El Niño genere distintas emergencias climáticas en el país, con especial atención puesta en el Litoral argentino, donde uno de los principales riesgos está asociado a las inundaciones.

Según se informó a 7Páginas, la logística y la asistencia sanitaria de las Fuerzas Armadas ya se encuentran alistadas y comenzaron los primeros despliegues preventivos, con el objetivo de contar con capacidad de respuesta ante una eventual afectación de la población.

El operativo forma parte de una estrategia de protección civil y respuesta interministerial, que busca coordinar los recursos nacionales con las autoridades provinciales y municipales de las zonas que podrían resultar más vulnerables.

Entre Ríos, dentro del área de cobertura

La planificación contempla reforzar la capacidad operativa en distintos puntos del país. Para el caso del Litoral, se dispuso concentrar recursos en Corrientes y Zárate, desde donde se podrá brindar asistencia a las provincias comprendidas dentro del área de jurisdicción.

La zona incluye a Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

El objetivo es contar con medios preparados para intervenir rápidamente frente a inundaciones, evacuaciones, aislamiento de poblaciones y otras situaciones que puedan surgir como consecuencia de eventos meteorológicos extremos.

Preparan medios anfibios, sanitarios y de evacuación

La Armada Argentina, a través del Comando del Área Naval Fluvial, comenzó a alistar personal y equipamiento que será desplegado hacia el Litoral.

En la Base Naval Zárate se concentrarán Vehículos Anfibios Logísticos, capaces de operar en sectores afectados por inundaciones y facilitar el traslado de personas y suministros.

Además, se sumarán contenedores sanitarios móviles, mientras que otros vehículos anfibios fueron trasladados desde la Base Naval Puerto Belgrano, en Punta Alta, para reforzar la capacidad de respuesta.

La Armada también prevé desplegar hacia Corrientes al buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” y a la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes”, con escalas logísticas en los puertos de Rosario y Santa Fe.

A bordo del buque serán trasladados botes neumáticos y una cocina de campaña pertenecientes al Batallón de Infantería de Marina N° 3, que podrán utilizarse para la distribución de suministros, asistencia sanitaria y eventuales evacuaciones.

Un despliegue preparado para distintos escenarios

El Ministerio de Defensa aclaró que las posibles consecuencias de El Niño no serán iguales en todas las regiones del país. Mientras en el Litoral existe preocupación por eventuales inundaciones, en otras zonas podrían registrarse nevadas extraordinarias, fuertes tormentas o incendios forestales.

Por este motivo, las Fuerzas Armadas mantienen diferentes capacidades operativas preparadas para intervenir de acuerdo con cada emergencia.

En el caso de las inundaciones, cuentan con medios de transporte y evacuación fluviales y anfibios. Para incendios forestales existe personal especializado en combate del fuego y apoyo logístico, mientras que las unidades de montaña se encuentran capacitadas para actuar ante nevadas intensas y condiciones de difícil acceso.

También se prevé la intervención de grupos de búsqueda y salvamento, evaluación de daños y rescate en estructuras colapsadas.

Un trabajo que comenzó meses atrás

El despliegue actual es resultado de una planificación que comenzó varios meses atrás.

A través de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria, el Ministerio de Defensa participó desde mayo en las denominadas Mesas de Trabajo ENOS, destinadas a coordinar acciones frente al fenómeno climático.

En esos encuentros participaron representantes de distintas provincias, entre ellas Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Misiones, junto con otras jurisdicciones del país.

El objetivo fue establecer protocolos de emergencia, coordinar sistemas de alerta temprana y definir mecanismos para poner las capacidades logísticas, sanitarias y operativas de la Defensa a disposición de la población.

También habrá asistencia sanitaria

Durante la permanencia de los buques de la Armada en Corrientes y cuando no estén desarrollando tareas directamente relacionadas con el fenómeno climático, se prevé que profesionales de la salud de las Fuerzas Armadas realicen acciones de atención primaria y campañas de profilaxis.

Estas actividades se coordinarán con autoridades nacionales, provinciales y municipales y apuntarán a fortalecer la preparación de las comunidades ante eventuales emergencias.

El despliegue se complementa con ejercicios de entrenamiento realizados durante 2026, entre ellos simulaciones de inundaciones y actividades destinadas a mejorar la capacidad de respuesta ante escenarios de emergencia.

De esta manera, el Ministerio de Defensa mantiene activado un esquema preventivo frente a un escenario climático que podría generar impactos diferentes según cada región, con el Litoral y Entre Ríos incluidos dentro de las zonas donde ya se preparan recursos para una eventual emergencia hídrica.