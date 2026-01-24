El mal estado de la ruta nacional 015 provocó un choque en cadena en Concordia

Según informaron funcionarios de la Comisaría Quinta, en el lugar colisionaron tres vehículos que circulaban en el mismo sentido, de oeste a este. De acuerdo a las primeras actuaciones, un Renault Clio detuvo su marcha de manera brusca para evitar un pozo sobre la cinta asfáltica, siendo impactado en su parte trasera por una camioneta Renault Oroch, la cual a su vez fue embestida por un Peugeot 207.

A raíz del fuerte impacto, el conductor del Renault Clio debió ser trasladado en ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital local. Posteriormente se informó que el hombre, identificado como Andrés Gasola, de 34 años, presentaba traumatismos leves en la espalda, sin lesiones de gravedad.

Pese a la magnitud del choque, el tránsito vehicular no se vio interrumpido, aunque el episodio generó preocupación entre los automovilistas que transitan habitualmente por la zona.

Cabe señalar que, justamente este viernes, 7Paginas dio a conocer un informe de Vialidad Nacional en el que se advertía que la Ruta Nacional 015 se encuentra entre las más deterioradas del país, con presencia de pozos y sectores en mal estado, una situación que vuelve a quedar en evidencia tras este nuevo siniestro vial.