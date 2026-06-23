El mapa del desempleo: ¿Por qué Concordia no figura entre las ciudades con más desocupación si es una de las más pobres del país?

La respuesta a esta aparente contradicción estadística se encuentra en la composición interna del mercado de trabajo regional y en el avance de un fenómeno que golpea con fuerza a la economía local: la informalidad laboral y la precarización.

La trampa de las estadísticas: Tener trabajo no quita la pobreza

De acuerdo con los datos brindados por el INDEC, las ciudades con mayor desempleo en el país son San Nicolás-Villa Constitución (10,4%) y Bahía Blanca (10,1%), seguidas de cerca por el Conurbano Bonaerense (9,7%) y el Gran Resistencia (9,7%). En el otro extremo, aglomerados como Santiago del Estero-La Banda registran apenas un 0,7% de desocupación, la tasa más baja de la Argentina.

¿Cómo se explica que Santiago del Estero o la propia Concordia registren bajos niveles de desempleo pero figuren de manera persistente al tope de la pobreza extrema?

La clave radica en que el INDEC considera como «ocupada» a toda persona que haya trabajado al menos una hora en la semana de referencia, sin importar las condiciones de ese empleo. En Concordia, al igual que en el norte del país, el verdadero problema no es la falta absoluta de tareas, sino la altísima tasa de informalidad laboral y subocupación.

A nivel nacional, el empleo informal ya trepó al 44,2% (sumando 403.758 trabajadores en el último año), mientras que el empleo formal destruyó más de 32.000 puestos registrados. En ciudades con economías regionales ligadas a la producción primaria y los servicios comerciales como Concordia, el grueso de la población activa sobrevive dentro del circuito informal (changas, venta ambulante, empleo no registrado) o bajo la modalidad de subocupación horaria (que subió al 11,1% en el país), lo que técnicamente los excluye de la lista de «desocupados» pero no les permite alcanzar los ingresos de la Canasta Básica Total (CBT) para salir de la pobreza.

El panorama geográfico del desempleo en 2026

El informe del INDEC muestra que el Gran Buenos Aires sigue siendo la región más afectada por el desempleo con un 8,7%, seguida por la Región Pampeana con el 8,2% (donde impactan las cifras de San Nicolás, Bahía Blanca, Mar del Plata con 9,3% y Gran Rosario con 8,2%).

Por su parte, la región del Noreste (NEA) promedió un 7,2% de desocupación, liderada por el Gran Resistencia (9,7%) y Formosa (8,7%). En contraste, el Noroeste (NOA) es la región con menor desocupación agregada (4,9%), un fenómeno directamente vinculado a los altos niveles de precarización e informalidad que disfrazan la falta de empleo genuino.

De este modo, las cifras oficiales vuelven a demostrar que la desocupación baja no es sinónimo de bienestar socioeconómico. En Concordia, el desafío urgente ya no pasa únicamente por generar puestos de trabajo, sino por combatir de fondo una estructura laboral donde los salarios de la informalidad quedan desfasados frente a la inflación, consolidando la dolorosa realidad de trabajadores que, aun estando ocupados, siguen siendo pobres.

Con información de Infobae

Redaccion de 7Paginas