El mapa real de la corrupción: Entre Ríos, entre las únicas tres provincias que condenan a sus propios exfuncionarios

Cuando se analiza la lucha contra la corrupción en Argentina, existe un filtro indispensable: la jurisdicción. Mientras la Justicia Federal suele avanzar con independencia del poder político local, las Justicias Provinciales —cuyos jueces y fiscales son nombrados bajo la influencia directa de los gobernadores— suelen mostrar altos índices de inactividad. Sin embargo, en la última década, un reducido grupo de provincias ha logrado quebrar esta lógica.

Entre Ríos: el segundo distrito más activo del país

Nuestra provincia ocupa un lugar central en este mapa por la combinación de condenas de alto perfil y un volumen excepcional de causas en trámite simultáneo contra un mismo círculo político.

El hito fundamental fue el «megajuicio» de abril de 2022, donde el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná condenó al exgobernador Sergio Urribarri a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua. En noviembre de 2024, la Cámara de Casación Penal ordenó su prisión preventiva efectiva, una medida inédita para un exmandatario entrerriano. Junto a él, fueron condenados su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez.

Lo distintivo del caso entrerriano es la persistencia institucional pese a las presiones. El calendario judicial de 2026 será clave:

Causa Coimas: El exgobernador enfrenta un pedido de 10 años de prisión por direccionamiento de contratos. Cuatro exfuncionarios ya admitieron haber cobrado sobornos en este esquema.

Enriquecimiento Ilícito: Las audiencias previstas para marzo y abril de 2026 analizarán un incremento patrimonial no justificado de más de 7 millones de dólares.

Contratos Truchos: Una de las causas más grandes de la historia provincial, que investiga el desvío de 53 millones de dólares a través de la Legislatura.

Chubut y Jujuy: los otros dos polos de actividad

Chubut: Es la provincia con más sentencias firmes. Las causas «Embrujo» y «Revelación» desarmaron el esquema de retornos y sobresueldos de la gestión de Mario Das Neves, con condenas que llegan a los 10 años de prisión para exsecretarios y ministros.

Jujuy: Registra la condena más extensa (15 años) contra la dirigente Milagro Sala por la causa «Pibes Villeros». No obstante, la singularidad jujeña radica en que el proceso avanzó bajo una administración de signo político opuesto a la imputada, a diferencia de Entre Ríos donde la justicia avanzó sobre el mismo partido que detentaba el poder.

El desierto judicial en el resto del país

El contraste con el resto de la Argentina es alarmante. Provincias con estructuras políticas de larga data muestran registros casi nulos de condenas en sede ordinaria:

Córdoba: El Fuero Anticorrupción provincial ha operado como un filtro que desestima denuncias antes de que lleguen a juicio.

Tucumán: De 219 denuncias por corrupción en 13 años, solo una llegó a condena firme (contra policías de baja jerarquía). El exgobernador Alperovich fue condenado por abuso sexual en Buenos Aires, pero sus causas por gestión en Tucumán no prosperaron.

Formosa, Santa Cruz y San Luis: En estos distritos, las causas resonantes contra funcionarios locales solo avanzan cuando interviene la Justicia Federal, lo que evidencia la falta de independencia de los tribunales provinciales.

¿Por qué Entre Ríos es un caso testigo?

A diferencia de los fallos federales (como la condena a Cristina Kirchner o al exjuez Walter Bento), los procesos en Entre Ríos son conducidos por fiscales y jueces provinciales que residen y trabajan en el mismo territorio que los acusados.

Si las definiciones previstas para 2026 confirman las acusaciones actuales, Entre Ríos podría consolidarse como el caso más robusto de independencia judicial ordinaria en el país, demostrando que es posible juzgar la corrupción gubernamental desde las instituciones que el propio poder político ayudó a conformar.

Con información de Analisis

Redaccion de 7Paginas