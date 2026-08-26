El mes del niño tendrá su gran cierre este domingo en el parque Central de Concordia

Luego de recorrer distintos barrios de Concordia durante todo el mes de agosto, la Municipalidad de Concordia prepara el gran cierre del Mes del Niño, una propuesta que permitió llevar actividades culturales, recreativas y educativas a diferentes sectores de la ciudad y que convocó a miles de familias.

La última jornada será este domingo 30 de agosto, desde las 14:00 horas, en el Parque Central (Corsódromo), donde se desarrollará una tarde especialmente preparada para que niñas, niños y familias puedan disfrutar de espectáculos, juegos y diferentes propuestas recreativas.

UNA GRILLA LLENA DE ESPECTÁCULOS

Para esta jornada de cierre se preparó una variada programación de espectáculos infantiles:

Las Andanzas de la Payasa Mandarina

Circopatas

Chucu y sus Amigos

La Valija en Canciones

Cosmo Rodante presenta: «Palito en el Circo»

Claudia y sus Amigos

Los Cabezones

A lo largo de la tarde también habrá juegos, actividades recreativas, regalos, sorpresas, golosinas y el tradicional sorteo de bicicletas.

INGRESO

Para facilitar el acceso y la organización de la jornada, el ingreso al predio será únicamente por el portón ubicado sobre Avenida San Lorenzo, lindante a la oficina de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor, en la ex Estación Norte.

La Municipalidad de Concordia invita a todas las familias a sumarse a esta última jornada y a celebrar juntos el cierre de un mes que tuvo como protagonistas a los niños de distintos barrios de la ciudad.