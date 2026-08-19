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Miércoles 19 de agosto de 2026
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El mes del niño tendrá una doble jornada este fin de semana en Concordia

La Municipalidad de Concordia continúa con las celebraciones del Mes del Niño y este fin de semana llevará una propuesta de espectáculos, juegos, regalos y sorteos a los barrios Constitución y Pampa Soler – Asentamiento La Bianca.
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Redacción 7Paginas

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A través de la Subsecretaría de Educación y Cultura y junto a distintas áreas del gobierno local, continúan recorriendo la ciudad las actividades del Mes del Niño, acercando propuestas gratuitas para que niños y familias puedan disfrutar y compartir en comunidad.

Luego de la gran jornada inaugural realizada en el Parque Ferré, que reunió a miles de familias, este fin de semana la celebración tendrá una doble jornada, con actividades el sábado 22 y el domingo 23 de agosto.

BARRIO CONSTITUCIÓN

Este sábado 22 de agosto, desde las 14:00 horas, la celebración llegará a la Plaza del barrio Constitución, ubicada en 2 de Abril y Saure.

Las familias podrán disfrutar de una variada programación de espectáculos infantiles con la participación de:

Las Andanzas de la Payasa Mandarina

Claudia y sus Amigos

Los Cabezones

Chucu y sus Amigos

Natalia Martínez

La jornada contará además con juegos, estaciones didácticas, golosinas, regalos sorpresa y sorteos, incluyendo el esperado sorteo de bicicletas.

DOMINGO: PAMPA SOLER – ASENTAMIENTO LA BIANCA

La fiesta continuará el domingo 23 de agosto, también desde las 14:00 horas, en la Plaza Pampa Soler del Asentamiento La Bianca, ubicada sobre Pellegrini entre Los Fresnos y Las Palmeras.

En esta oportunidad, la programación incluirá:

Las Andanzas de la Payasa Mandarina

Claudia y sus Amigos

Los Cabezones

Chucu y sus Amigos

Cosmo Rodante presenta: «Palito en el Circo»

La Valija en Canciones

Alejandro Guichón

Al igual que en las demás jornadas, habrá juegos, actividades recreativas, golosinas, regalos, sorpresas y el sorteo de bicicletas para las familias que participen.

Prensa municipal