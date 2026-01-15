El Ministerio de Salud recibió 16 desfibriladores automáticos donados por el Iafas

La entrega formal de los equipos fue realizada por el presidente del Iafas, Carlos Moyano, al ministro de Salud de la provincia, Daniel Blanzaco, quien participó del acto junto al director general de Recursos Materiales Hospitalarios y de CAPS, Santiago Romero Ayala. También estuvieron presentes Fabián Lossio, del Servicio Médico Laboral, y Carolina Molina, coordinadora de Responsabilidad Social del Iafas.

Durante el encuentro, el ministro Blanzaco destacó la relevancia de incorporar equipamiento esencial que permita brindar una atención rápida y eficaz ante eventos cardíacos, tanto en los establecimientos de salud como en espacios públicos. En ese sentido, explicó que la iniciativa surgió a partir de la incorporación de nuevos desfibriladores por parte del Iafas, lo que permitió disponer de estos 16 equipos que aún se encuentran dentro de su vida útil.

“El siguiente paso será acondicionar estos dispositivos mediante la adquisición de nuevos parches y baterías, lo que nos posibilitará ponerlos en funcionamiento en distintos efectores de salud”, señaló Blanzaco, al tiempo que recordó que la incorporación de DEA forma parte de una estrategia sostenida de adquisición y distribución de este tipo de tecnología, fundamental para salvar vidas en situaciones de urgencia.

Por su parte, el presidente del Iafas, Carlos Moyano, expresó su satisfacción por concretar el aporte: “Para nosotros es muy importante poder colaborar con el Ministerio de Salud. Venimos desarrollando distintas acciones en conjunto y, cuando surgió esta posibilidad, nos pusimos en contacto de inmediato para poner a disposición este equipamiento, que puede ser utilizado tanto por personal sanitario como por ciudadanos con un mínimo entrenamiento y que esperamos contribuya a salvar vidas”.

Finalmente, se informó que parte de los desfibriladores recibidos serán destinados a establecimientos de salud del interior de la provincia, con el objetivo de reforzar una infraestructura que requiere permanente actualización. De este modo, el trabajo conjunto entre organismos provinciales permite optimizar recursos y fortalecer la red de atención sanitaria en todo el territorio entrerriano.