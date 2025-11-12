El ministro Blanzaco destacó al servicio 107 de Concordia como “un ejemplo para toda la provincia”

En diálogo con 7Paginas, Blanzaco expresó: “Nos llevamos una impresión muy buena. Apostamos mucho a la calidad de atención que tiene el 107, que ha ido mejorando con el tiempo. Creo que el servicio de Concordia es un ejemplo y muestra una articulación muy efectiva entre el municipio y el Ministerio de Salud”.

Durante la recorrida, el ministro resaltó también el esfuerzo del personal local, que logró recuperar un vehículo en desuso y convertirlo en una unidad sanitaria móvil: “Esa ambulancia reacondicionada nos permitirá atender situaciones de necesidad en zonas vulnerables de la provincia. Es una muestra del compromiso y la creatividad del equipo”, afirmó.

Consultado sobre la situación general del sistema de emergencias, Blanzaco señaló que “siempre hay necesidades”, ya que de las 260 ambulancias que integran el parque automotor provincial, la mitad tiene más de 10 años de uso. En ese sentido, adelantó que el gobierno provincial proyecta una nueva etapa de renovación de unidades durante el próximo año, priorizando las localidades con mayor demanda.

Respecto al panorama sanitario, el titular de la cartera provincial brindó precisiones sobre enfermedades de vigilancia epidemiológica. En cuanto al chikungunya, explicó que “hay un solo caso sospechoso, aunque las características clínicas no parecen compatibles”, y remarcó la importancia del control vectorial en los hogares para prevenir tanto esta enfermedad como el dengue.

Sobre la presencia de casos de tos convulsa, sostuvo que “en Entre Ríos la situación está controlada”, aunque reconoció que existen regiones del país, como Tierra del Fuego, con un número más elevado de contagios.

Finalmente, Blanzaco subrayó la continuidad de la campaña provincial de prevención del dengue, desarrollada junto a los municipios: “Siempre repito que si no hay mosquitos, no hay dengue. Por eso es clave la participación de cada familia en la limpieza y descacharrización de los patios y terrenos”.