El ministro del Interior llega a Entre Ríos: se esperan anuncios sobre tarifas de Salto Grande

Según la agenda oficial, Catalán será recibido en Paraná por Frigerio y participará de tres actividades. La más importante será la firma de una primera adenda al Convenio Mutuo de Asistencia Financiera y Adhesión entre el Ex Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y la Provincia, un instrumento legal que permitirá a Entre Ríos acceder a apoyo financiero para obras de infraestructura y estudios de preinversión. Los detalles del acuerdo se definieron hasta última hora del miércoles tras una reunión preliminar en Casa Rosada.

Un frente político en crecimiento

La visita tiene también un fuerte contenido político. Milei y Frigerio sellaron una alianza electoral para los comicios legislativos del 26 de octubre, donde se renovarán cinco bancas en Diputados y tres en el Senado. El frente entrerriano, que nuclea al PRO, la UCR y fuerzas locales, adoptó el nombre, color y candidatos de La Libertad Avanza, el espacio presidencial.

Una jornada cargada de actividades

Antes de la firma del acuerdo, Catalán participará de una capacitación sobre Boleta Única de Papel (BUP) en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). El taller está destinado a estudiantes, docentes y público en general, con una participación estimada de 500 personas. La vicegobernadora Alicia Aluani dio inicio a estas actividades en septiembre, en acuerdo con la Justicia Federal, como parte de la implementación del nuevo sistema de votación que se aplicará en 2027.

Posteriormente, el ministro y Frigerio recorrerán el parque tecnológico Mirador Tec, ubicado a pocos metros del CPC. Este espacio —impulsado por el Gobierno provincial junto al Instituto del Seguro y el Consejo Federal de Inversiones— busca promover la formación en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, fomentando el desarrollo de la economía del conocimiento en Entre Ríos.

Los temas en la agenda con Nación

Durante la reunión entre el ministro y el gobernador se espera abordar una serie de temas centrales para la provincia:

El déficit de la Caja de Jubilaciones, que requiere soluciones estructurales y coordinación con el Gobierno nacional.

La infraestructura vial, con foco en los avances en las rutas nacionales 18 y 12, y la próxima concesión de la Ruta 14, clave para el transporte de la producción regional.

La tarifa de Salto Grande, un reclamo histórico de Entre Ríos por una distribución más justa de los beneficios energéticos generados por la represa.

El financiamiento de obras con organismos multilaterales, como el BID, para proyectos que necesitan el aval nacional.

El desarrollo portuario y la Hidrovía, con el dragado de los brazos Paraná Bravo y Guazú a 34 pies para fortalecer el comercio fluvial de la región.

Sturzenegger, campaña en Concordia

Tal lo informado por 7Paginas, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estuvo este miércoles en Concordia, donde encabezó actividades de campaña junto al intendente Francisco Azcué y los candidatos de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch, Romina Almeida, Andrés Laumann y Alicia Fregonese.

Durante una charla en el Centro de Convenciones, Sturzenegger expuso sobre “la Argentina que se viene”, centrando su mensaje en la apertura a inversiones, la reforma laboral, la reducción de impuestos y la participación privada en infraestructura, como en el Belgrano Cargas.

Antes, visitó la planta Dos Hermanos, en Villa Adela, y la empresa Carnes Pampeanas, donde se abordaron temas vinculados al dragado del río Uruguay y la necesidad de mejorar la logística portuaria.

La presencia de los ministros Catalán y Sturzenegger marca una semana de fuerte actividad política del gobierno nacional en Entre Ríos, consolidando la alianza entre Rogelio Frigerio y Javier Milei de cara a la recta final de la campaña electoral.