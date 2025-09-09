El ministro Manuel Troncoso destacó la Primera Feria Provincial del Libro y afirmó que el balance es «muy positivo»

El lema de la feria Historia, magia, orgullo, condensó su espíritu en poner en valor lo propio y, al mismo tiempo, abrirse al intercambio con otras voces y territorios. En ese marco, Troncoso, que a través de su ministerio tiene a cargo la secretaria de Cultura, destacó que «la cultura no tiene que ser una cuestión para pocos, sino un derecho universal, descentralizado y de fácil acceso para todos», y remarcó que la política cultural del gobierno, impulsada por el gobernador, se sostiene en dos ejes centrales: garantizar la accesibilidad y descentralizar las actividades en toda la provincia.

El ministro puso en valor la riqueza literaria de Entre Ríos y la oportunidad que brinda la feria para el diálogo directo entre autores y lectores: «La cultura, además de ser un derecho y una expresión libre del alma, genera trabajo genuino; es un motor de inclusión y de desarrollo que el Estado debe alentar». En ese sentido, subrayó que «detrás de cada autor, de cada librero y de cada feria, está el trabajo: por eso desde el Estado debemos alentar y acompañar el desarrollo del sector cultural».

Troncoso remarcó también la dimensión colaborativa del evento: «Trabajar en equipo entre gobierno y el municipio en este caso de Concordia facilita la realización de proyectos culturales de gran envergadura», consolidando un espacio de encuentro y aprendizaje mutuo.

«Estoy muy orgulloso de la organización de esta primera feria, de Julián Stoppello y todo el equipo de Cultura», agregó. «Cada charla, lectura y taller estuvo pensado para acercar a autores, lectores y editoriales, y además sumamos espacios como el Fogón Entrerriano y Cultura Activa, que combinó música, gastronomía y artes visuales en el mismo predio. Ver los pasillos colmados y la participación activa de la gente demuestra que este tipo de eventos funcionan como un verdadero espacio inclusivo y accesible para toda la comunidad».

Por último, Troncoso resaltó que «con esta primera edición, la Feria Provincial del Libro reafirma que la literatura en Entre Ríos no solo se celebra, sino que se comparte y se construye colectivamente, consolidándose como un motor de identidad, desarrollo cultural y encuentro entre comunidades».