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Lunes 6 de abril de 2026
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El ministro Roncaglia denunció una “operación mediática” tras ser vinculado a una supuesta red de narcotráfico

El titular de la cartera de Seguridad de Entre Ríos salió al cruce de un informe televisivo que lo involucra junto al gobernador Rogelio Frigerio. Si bien el funcionario desmintió las versiones, la gravedad de las acusaciones vertidas a nivel nacional genera un fuerte impacto en el escenario político provincial y la sociedad entrerriana.
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El ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, rompió el silencio a través de sus redes sociales para denunciar lo que calificó como una “operación mediática con información falsa”. Sus declaraciones surgen como respuesta a un informe emitido por el canal nacional Crónica, donde se lo vinculó, junto al gobernador Rogelio Frigerio, con una supuesta red de narcotráfico que incluía menciones al conocido narcotraficante paranaense «Tavi» Celis.

Roncaglia, de extensa trayectoria en fuerzas federales antes de asumir su cargo político, fue tajante al señalar que este tipo de ataques «no son casuales». Según el ministro, estas versiones aparecen en un contexto donde la gestión provincial asegura estar avanzando con investigaciones firmes contra el tráfico de estupefacientes en el territorio entrerriano.

Acusaciones de extrema gravedad

A pesar del descargo del funcionario, es imposible soslayar la magnitud de las imputaciones vertidas en el informe televisivo. Por la salud institucional de la gestión que encabeza Frigerio y para garantizar la transparencia ante la ciudadanía, diversos sectores consideran que sería sano y necesario que se inicie una investigación judicial de oficio. El objetivo sería determinar la veracidad o falsedad absoluta de tan graves acusaciones, evitando que el tema quede únicamente en el terreno de la disputa mediática.

La postura del Gobierno Provincial

Desde el entorno del Ejecutivo provincial respaldaron al ministro y aseguraron que el trabajo en materia de seguridad no se detendrá. Roncaglia, por su parte, cuestionó duramente la responsabilidad de quienes difundieron el informe y pidió cautela al momento de tratar información que afecta la honorabilidad de las instituciones.

«No es casual que cuando se pisa fuerte en las investigaciones, aparezcan estas versiones», sostuvo el funcionario, quien vinculó el ataque directamente a sectores que se ven perjudicados por el accionar policial de los últimos meses.

Mientras avanza el análisis del caso y se evalúan posibles acciones legales por parte del ministro, la provincia queda a la espera de señales claras que permitan esclarecer este episodio, el cual pone en el centro del debate la relación entre la política, los medios y la lucha contra el crimen organizado.

 

Con datos de Policiales y Judiciales | Redacción 7Paginas