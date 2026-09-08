El MiradorTEC recibió el Premio Perfil 2026 por su aporte a la economía del conocimiento en Entre Ríos

El MiradorTEC fue distinguido con el Premio Perfil 2026, en la categoría “Mejor Aporte del Sector Público”, en reconocimiento a su contribución a la creación de condiciones que fortalecen la industria de la economía del conocimiento en Entre Ríos.

La distinción fue entregada este lunes durante la ceremonia correspondiente a la XVI Edición de los Premios Perfil, realizada en el emblemático Edificio La Prensa de la Ciudad de Buenos Aires.

Los Premios Perfil constituyen un reconocimiento anual otorgado a distintos proyectos y personalidades vinculados con la cultura, la ciencia, el deporte, la economía y la vida pública del país.

Un ecosistema con más de 35 empresas

A menos de un año de su creación, MiradorTEC logró conformar un ecosistema integrado por más de 35 empresas de servicios y tecnología, cinco universidades, 22 proyectos de investigación y desarrollo, además de más de 40 entidades de ciencia y tecnología y asociaciones productivas de diferentes puntos del país.

Según se informó a 7Paginas, durante este período el ecosistema MiradorTEC tuvo una participación destacada en el crecimiento del 10 por ciento de las exportaciones de la industria de la economía del conocimiento de Entre Ríos.

Al recibir la distinción, el director general de MiradorTEC, Carlos Pallotti, expresó su satisfacción por el reconocimiento y destacó el rol del sector público en la generación de nuevas oportunidades.

“Estamos muy contentos de recibir el Premio Perfil porque estamos cambiando la manera de entender el rol del sector público como actor clave para crear futuro”, afirmó.

Pallotti también destacó una de las características del modelo de funcionamiento del parque tecnológico.

“El parque tecnológico donde se desarrolla el ecosistema se realizó sin asignar fondos públicos del presupuesto público y es autosostenible al financiarse con sus propios recursos”, explicó.

La decisión de Frigerio

El director general de MiradorTEC remarcó además la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de transformar un edificio que originalmente estaba destinado a oficinas públicas en un espacio destinado al desarrollo tecnológico.

“Fue el propio gobernador de la provincia Rogelio Frigerio quien decidió expresamente convertir un edificio destinado inicialmente a albergar oficinas públicas en un centro tecnológico de vanguardia”, sostuvo Pallotti.

Según señaló, esa decisión permitió avanzar en la creación de un espacio orientado a la generación de empleo, la formación de talentos y el desarrollo de una nueva matriz productiva para la provincia.

“Esta visión es una referencia para otras ciudades argentinas y de América Latina que ven en nuestro ecosistema un modelo de creación de innovación para replicar”, afirmó.

Un jurado integrado por referentes nacionales

El jurado de la XVI edición de los Premios Perfil estuvo integrado por diez referentes de diferentes ámbitos de la cultura, la ciencia y la economía.

Participaron Agustín Salvia, Daniel Grinbank, Carlos Melconian, Isela Constantini, Juliana Cassataro, José Natanson, Mauricio Kartun, Ángela Lerena, Dolores Reyes y Gustavo Béliz.

Las distinciones de esta edición abarcaron diferentes áreas, entre ellas Literatura, Deportes, Ciencia, Ensayo, Sector Público, Actuación, Música, Economía, Sociedad Civil y Sector Privado.

Con este reconocimiento, MiradorTEC suma una nueva distinción a su corto recorrido y consolida su posicionamiento como uno de los espacios vinculados al desarrollo de la innovación y la economía del conocimiento en Entre Ríos.