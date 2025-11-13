El mototurismo despide el año en La Criolla con un gran encuentro

Cabe mencionar que este grupo, integrado por 17 amigos moteros, inició su recorrido anual en Santa Ana y continuó por Federación, Villa del Rosario, Chajarí y Colón, finalizando ahora en La Criolla con un evento que combina camaradería, música y gastronomía.

Según informaron a 7Paginas, la celebración tendrá una previa el sábado 22 en Motorhaus, desde donde los participantes partirán luego hacia la Fiesta del Corsódromo de Concordia.

Almuerzo y actividades del domingo

El domingo al mediodía se ofrecerá un almuerzo que incluirá entrada, asado de manta, ensaladas, pan y postre, con un costo de $28.000 por tarjeta. La bebida será aparte, con servicio de cantina disponible.

Las pulseras para participar pueden adquirirse comunicándose al 3456 556030.

Además, el grupo comparte novedades y actividades en su Instagram: @mototurismoentrerios.

Invitados especiales

Para esta última fecha del año, fueron invitados los intendentes y secretarios de turismo de todas las localidades donde se realizaron encuentros durante 2025.

Desde la organización remarcaron que cada evento pudo concretarse “gracias al aporte de los municipios, sin los cuales sería imposible ofrecer una tarjeta tan económica”.

Música para el cierre

La jornada tendrá un cierre musical a cargo de la banda De la Hostia, que animará la despedida del año mototurista.

La Criolla se prepara así para recibir a motociclistas y amantes del turismo sobre dos ruedas, en lo que promete ser una despedida a pura fiesta y amistad.