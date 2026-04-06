El Mountain Bike abre su temporada en el Lago: El circuito de Siatrasag ya espera por los corredores

La espera terminó para los amantes del pedal. Este sábado 11 de abril, el Camping de Siatrasag, en la zona del Lago de Salto Grande, será el epicentro de la apertura de la temporada de Mountain Bike. La competencia, organizada por la Asociación Concordiense Amigos del MTB, tiene previsto el inicio de las mangas a partir de las 15:00 horas.

Desde la organización confirmaron a 7Paginas, que el trazado ya se encuentra habilitado para quienes deseen rodarlo y reconocer el terreno antes de la prueba. El circuito ofrecerá una combinación de senderos cerrados, sectores técnicos de manejo y tramos de caminos rurales. No obstante, se aclaró que, por razones de seguridad, el tramo específico que atraviesa la zona interna del camping permanecerá cerrado hasta el día de la carrera.

Inscripciones y Seguros

Un dato fundamental para los interesados es que las inscripciones se realizan exclusivamente de manera online a través del sitio web oficial: www.encarrera.com.ar/mtb/.

Atención: El plazo máximo para anotarse es el jueves 9 de abril hasta las 18:00 horas. Es requisito indispensable estar preinscripto para esa fecha, ya que la compañía de seguros exige el listado de participantes con antelación para brindar la cobertura correspondiente. Quienes no cumplan este paso no podrán largar el sábado.

Entrega de Kits

La logística para los competidores está organizada de la siguiente manera:

Locales: El mismo jueves 9, de 18:30 a 20:30 horas, se realizará la entrega de kits (lugar a confirmar en las próximas horas).

Visitantes: Para aquellos corredores que lleguen desde otras ciudades, la entrega de kits se realizará el sábado en el lugar de la carrera, de 13:30 a 14:30 horas.

Un circuito técnico y natural

En los próximos días, el equipo de «Amigos del MTB» continuará trabajando en la señalización del trazado para garantizar la fluidez de la competencia. Se espera una gran convocatoria de ciclistas de toda la región para inaugurar un calendario que promete adrenalina y paisajes naturales inmejorables a orillas del Uruguay.