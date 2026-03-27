El Mountain Bike calienta motores: abrieron las inscripciones para el inicio de la temporada en el Lago de Concordia

La espera terminó para los amantes del pedal y la naturaleza. La Asociación Concordiense Amigos del MTB confirmó que el próximo sábado 11 de abril se pondrá en marcha la temporada oficial de Mountain Bike en la ciudad. El escenario elegido para la apertura será el predio del Sindicato Siatrasag, ubicado en la pintoresca zona del Lago de Salto Grande.

La competencia iniciará puntualmente a las 15:00 horas. Desde la organización destacaron y agradecieron la predisposición del gremio Siatrasag por ceder nuevamente sus instalaciones, las cuales ofrecen un entorno ideal para el desarrollo de esta disciplina.

Un circuito técnico y exigente

Según adelantaron los organizadores a 7Paginas, los corredores se encontrarán con un trazado variado donde predominarán los senderos, sectores con exigencia técnica de manejo y tramos de caminos rurales característicos de la zona. Si bien las distancias específicas para cada categoría se informarán en los próximos días, el diseño del circuito ya genera expectativas por su equilibrio entre velocidad y destreza.

Inscripciones y Categorías

Los interesados ya pueden asegurar su lugar a través de la plataforma oficial: www.encarrera.com.ar/mtb/.

En cuanto a la organización de las categorías, se informó que el sistema web ubicará automáticamente a cada corredor según su año calendario, con excepción de los niveles Principiantes y Promocionales. Un dato importante a tener en cuenta es que no se permitirá participar en categorías que no correspondan a la edad, salvo en el caso de la categoría Elite, que es de inscripción abierta sin límite de edad.

Reglamento del Campeonato

Para aquellos que aspiran a la gloria al final de la temporada, la Asociación recordó los puntos clave del reglamento:

Permanencia: Para acceder a la premiación final del campeonato, se debe participar en al menos 3 de las 4 competencias que integran el circuito.

Puntaje: Quienes completen las 4 carreras sumarán el puntaje total sin descartes.

Desempate: En caso de igualdad de puntos al final del año, se definirá por mayor cantidad de primeros puestos, segundos puestos, terceros puestos o, en última instancia, sorteo.

Con el calendario en marcha y los senderos listos, Concordia se prepara para vivir una jornada de puro deporte aventura en uno de sus paisajes más emblemáticos.