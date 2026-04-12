El MTB en el Lago: Agustín Navarro y Marina Müller se quedaron con la primera fecha

La Asociación Concordiense Amigos del MTB dio inicio a su esperado campeonato de la temporada 2026 con un marco espectacular. El escenario elegido fue el Camping de Siatrasag, en la zona del Lago de Salto Grande, donde 180 bikers desafiaron un trazado que combinó técnica, velocidad y la belleza natural propia de nuestra geografía.

Superioridad en el barro y el sendero

En la rama masculina, el ciclista de Federación, Agustín Navarro, dio una muestra de contundencia. Con un tiempo de 1 hora 34’53”, se adjudicó la victoria de punta a punta, dejando en claro que es uno de los grandes candidatos del año. El podio de varones fue completado por Sebastián Pozzi, de Chajarí, y el local Agustín Almirón.

Por el lado de las damas, la localía pesó fuerte. Marina Müller se subió a lo más alto del podio tras completar el recorrido en 1 hora 24’34”. La ganadora fue escoltada por otras dos concordienses, Noelia Ponce y Laura Acebedo, marcando el predominio de las ciclistas locales en esta apertura.

Un circuito de primer nivel

El trazado diseñado por la organización contó con una extensión de 9.800 metros. Los corredores destacaron las condiciones del terreno y la geografía del predio de Siatrasag, que presentó sectores trabados y rápidos, ideales para la práctica del MTB de alta competencia.

Desde la organización, agradecieron especialmente a las autoridades del sindicato de Siatrasag por la predisposición para ceder las instalaciones, permitiendo que competidores llegados de distintos puntos de Entre Ríos, Santa Fe y la República Oriental del Uruguay disfrutaran de una jornada deportiva impecable.

Clasificación Final

Categoría Varones (Top 5)

Agustín Navarro (Federación) – 1h 34’53”

Sebastián Pozzi (Chajarí) – 1h 38’39”

Agustín Almirón (Concordia) – 1h 42’20”

Valentín Márquez (Esperanza) – 1h 42’57”

Sebastián Frossard (Concordia) – 1h 46’31”

Categoría Mujeres (Top 5)

Marina Müller (Concordia) – 1h 24’34”

Noelia Ponce (Concordia) – 1h 26’46”

Laura Acebedo (Concordia) – 1h 30’34”

Natalia Pascutti (Concordia) – 1h 30’34”

Julieta Acha (Concordia) – 1h 33’50”

Para ver resultados completos: https://www.cronomet.com.ar/res.php?res=mtb2026-1