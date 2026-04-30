El MTB se traslada a Puerto Yeruá: Abrieron las inscripciones para la segunda fecha del campeonato

Luego de la apertura de temporada en el Camping de Siatrasag, la Asociación Concordiense Amigos del MTB confirmó los detalles de la segunda fecha del calendario, que tendrá como epicentro la rambla de Puerto Yeruá.

La competencia está programada para el sábado 16 de mayo, con el horario de largada fijado para las 14:00 horas. Las autoridades de la organización ya se encuentran trabajando en el terreno para garantizar una jornada deportiva de alto nivel.

Circuito: Novedades y logística

Esteban Sbresso, presidente de los Amigos del MTB, adelantó que, si bien el trazado mantendrá la esencia de años anteriores, habrá cambios estratégicos para mejorar la experiencia tanto de los corredores como del público.

«Estamos diagramando un circuito con variantes en algunos sectores. La zona de largada y llegada, aunque será en la rambla, tendrá una disposición diferente para que sea más visible para la gente», explicó Sbresso. Además, destacó el trabajo de limpieza y trazado en la zona de selva en galería, donde se agregó un tramo nuevo, sumado a los tradicionales senderos por caminos rurales.

Inscripciones y entrega de kits

Los interesados en participar ya pueden registrarse de manera virtual. El proceso de inscripción se realiza a través del sitio oficial: www.encarrera.com.ar/mtb/.

Tener en cuenta los siguientes plazos:

Cierre de inscripciones: Jueves 14 de mayo a las 18:00 hs.

Entrega de kits (locales): Jueves 14 de mayo, de 18:30 a 20:30 hs (lugar a confirmar).

Entrega de kits (visitantes): Sábado 16 de mayo, de 12:30 a 13:30 hs en el lugar de la competencia.

Desde la organización agradecieron el apoyo constante de la Municipalidad de Puerto Yeruá, cuya colaboración logística es fundamental para que el campeonato siga consolidándose como uno de los más importantes de la provincia.

Por Jose Luis Ballesteros