El Muelle Isla avanza y recupera un espacio estratégico para el Puerto Ibicuy

El Muelle Isla del Puerto Ibicuy avanza en su proceso de recuperación y puesta en valor, una obra considerada estratégica para fortalecer la infraestructura portuaria y ampliar las posibilidades de desarrollo productivo y logístico de Entre Ríos.

En ese marco, el Ente Autárquico Puerto Ibicuy realizó un nuevo recorrido por el predio con el objetivo de verificar el avance de los trabajos y acompañar el desarrollo de las tareas que se vienen ejecutando.

El predio había sido oportunamente concesionado y desde la administración portuaria se lleva adelante un seguimiento permanente de las obras, procurando controlar su evolución y garantizar que el proceso avance de acuerdo con lo previsto.

Una infraestructura estratégica

La recuperación del Muelle Isla representa una oportunidad para volver a poner en funcionamiento una infraestructura que durante años no logró desarrollar todo su potencial.

Por su ubicación y características, el muelle constituye un activo relevante para ampliar las capacidades del Puerto Ibicuy, generando nuevas alternativas para el movimiento de cargas y fortaleciendo el posicionamiento del puerto dentro del sistema logístico provincial.

La puesta en valor de infraestructura portuaria forma parte, además, de una estrategia orientada a consolidar al Puerto Ibicuy como nodo estratégico de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Contar con instalaciones en mejores condiciones permitiría generar nuevas oportunidades para el sector productivo, mejorar las condiciones logísticas, favorecer la llegada de inversiones y contribuir a la generación de puestos de trabajo.

La mirada puesta en el desarrollo productivo

El gobernador Rogelio Frigerio ha señalado como una de las prioridades de su gestión la recuperación y aprovechamiento de infraestructura estratégica de Entre Ríos, con el objetivo de potenciar las capacidades productivas y logísticas de la provincia.

En esa línea, desde el Ente Autárquico Puerto Ibicuy se continúa acompañando y monitoreando el desarrollo de los trabajos en el Muelle Isla, además de los distintos proyectos destinados a mejorar la infraestructura y ampliar las capacidades operativas del puerto.

La recuperación de este espacio constituye así un paso más en el objetivo de consolidar al Puerto Ibicuy como una herramienta para el desarrollo productivo de Entre Ríos, fortaleciendo su infraestructura y su vinculación con las principales vías de transporte fluvial de la región.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas