El Mundialito de Fútbol Social 2026 puso primera con la participación de 500 niños de Concordia

El torneo tuvo su jornada inaugural en el Estadio Ciudad de Concordia y forma parte de los programas Red Deportiva Social y Referentes Deportivos Barriales, iniciativas impulsadas por la Subsecretaría de Deportes para fortalecer el acceso a la práctica deportiva en los diferentes sectores de la ciudad.

Durante la apertura, el intendente Francisco Azcué destacó que el Mundialito representa una continuidad de las políticas sociales que la gestión viene desarrollando en los barrios.

«Es parte de las políticas sociales que llevamos adelante con el objetivo de fomentar la actividad física, la inclusión y el deporte en los barrios. Comenzamos con las capacitaciones a los referentes deportivos, que son vecinos comprometidos con los chicos, y hoy estamos viviendo este Mundialito», expresó.

El jefe comunal también remarcó el entusiasmo que genera la competencia entre los más pequeños, especialmente en el contexto del Mundial de Fútbol.

«Sabemos que para los chicos el Mundial se vive de una manera especial. Se llevan la camiseta argentina y disfrutan de una jornada recreativa junto a sus familias», señaló, al tiempo que agradeció el trabajo de las distintas áreas municipales que hicieron posible la organización del evento.

Por su parte, la subsecretaria de Deportes, Ivana Pérez, valoró la masiva participación y subrayó que el verdadero objetivo del certamen trasciende lo competitivo.

«Es muy gratificante ver el entusiasmo y las ganas con las que participan todos los chicos. Para nosotros lo más importante no es la competencia, sino generar estímulos para que continúen practicando deportes, ya sea fútbol o cualquier otra disciplina. Estamos muy contentos», manifestó.

El campeonato reúne a equipos de distintos centros deportivos barriales integrados por niños de las categorías 2014 a 2020 y se desarrollará a lo largo de cuatro fechas.

Desde el Municipio señalaron que esta iniciativa busca seguir fortaleciendo políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades, el desarrollo integral de las infancias y el acceso al deporte como herramienta de inclusión social, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas