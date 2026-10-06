El municipio avanza con una obra hidráulica clave para evitar anegamientos sobre boulevard Ayuí

Los trabajos tienen por objetivo encauzar los excedentes hídricos y mejorar las condiciones de circulación, contemplando además las características naturales de la zona, comprendida dentro de un sistema de humedales.

Al respecto, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia de la intervención: “en el marco del Plan de Infraestructura estamos avanzando con esta obra hidráulica en boulevard Ayuí, que es muy importante porque esta calle, cada vez que llovía, se anegaba e inundaba. Acá hay una zona que hay humedales, hay distintos canales y la transitabilidad se complicaba”.

“La ciudad fue creciendo y no se fueron haciendo las obras de infraestructura para que ese crecimiento sea ordenado, que sea posible una mejor calidad de vida para los vecinos, entonces ahora estamos haciendo lo que se debería haber hecho hace muchos años” remarcó Azcué.

PLANIFICACIÓN Y RECURSOS PROPIOS

Azcué destacó que estos trabajos se realizan con recursos municipales por ello “de ahí la importancia de tener un plan de infraestructura propio, que está proyectado por lo que ya sabemos que obras vamos a realizar el año que viene. Al hacerse con recursos propios, podemos planificar el crecimiento de la ciudad, que ese es el gran problema de Concordia: creció 40 años de forma desordenada y sin planificación y hoy se está haciendo de manera ordenada”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, explicó: “Esta es una obra hidráulica y de ingeniería donde tenemos un flujo de agua muy importante, con un gran caudal que anegaba esta arteria de circulación, que es un eje conector entre el este y el oeste de la ciudad y que los vecinos utilizan mucho”.

Esquibel explicó además que “la zona conecta dos humedales: hacia el norte y hacia el sur, y a su vez tiene una gran cantidad de descargas sobre este humedal que vienen desde la zona del Hospital Masvernat, recogiendo agua, y sigue hasta los bajos del Ayuí. Es un cauce que tratamos de contener y encauzar para que los humedales sigan trabajando como deben, ya que son retenedores de agua e importantes para la ciudad pero también se pueda circular sin problemas por el lugar”.