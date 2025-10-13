7PAGINAS

Lunes 13 de octubre de 2025
El Municipio de Colonia Ayuí continúa con la obra pública con recursos municipales

En la última semana finalizaron los trabajos de construcción de dos nuevos módulos habitacionales que benefician a dos familias de Colonia Ayuí, en el marco del programa de mejoramiento de la calidad habitacional que lleva adelante la gestión del intendente José Marticorena. Este programa se ejecuta con fondos propios y articulando con los vecinos con el objetivo de mejorar la calidad edilicia de las viviendas. En los próximos días se realizará el concurso de precios para continuar con el programa y alcanzar a otras seis familias de la localidad.
A través de este programa se llevan adelante trabajos que benefician en forma directa a las familias beneficiadas y a toda la comunidad en general, mejorando la calidad de vida de los vecinos de Colonia Ayuí.

También con recursos propios municipales y en un trabajo en conjunto con el Centro de Jubilados, se terminó de colocar piso de cerámica en el salón y revestimiento del baño.

Un proyecto muy importante que avanza a buen ritmo es la construcción del Proyecto «Paseo Manos del Cosechero», en la avenida principal de Colonia Ayuí, donde ya se colocó la vereda de adoquines, se realizó la parquización y se mejoró la iluminación.

En el transcurso de la semana se realizará concurso de precios para la compra de materiales para la construcción de un nuevo tramo de cordón cuneta que comprende calles Carlos Wallingre y Ctda Capilla San Ramón.