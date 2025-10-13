El Municipio de Colonia Ayuí continúa con la obra pública con recursos municipales

A través de este programa se llevan adelante trabajos que benefician en forma directa a las familias beneficiadas y a toda la comunidad en general, mejorando la calidad de vida de los vecinos de Colonia Ayuí.

También con recursos propios municipales y en un trabajo en conjunto con el Centro de Jubilados, se terminó de colocar piso de cerámica en el salón y revestimiento del baño.

Un proyecto muy importante que avanza a buen ritmo es la construcción del Proyecto «Paseo Manos del Cosechero», en la avenida principal de Colonia Ayuí, donde ya se colocó la vereda de adoquines, se realizó la parquización y se mejoró la iluminación.

En el transcurso de la semana se realizará concurso de precios para la compra de materiales para la construcción de un nuevo tramo de cordón cuneta que comprende calles Carlos Wallingre y Ctda Capilla San Ramón.