El municipio de Concordia continúa impulsando el programa de huertas agroecológicas familiares

Luego de un balance muy positivo durante el último año, en el que el programa logró una amplia participación de vecinos e instituciones, el Municipio retoma las actividades durante 2026 con nuevas jornadas de entrega de plantines y acompañamiento técnico para quienes desarrollan huertas en sus hogares.

En esta primera etapa, el equipo del Departamento de Economía Social estará presente en Barrio Tavella Sur, en Próspero Bovino 2859, donde se realizarán jornadas de entrega y asesoramiento los días lunes 16 y miércoles 18 de marzo a las 9:00 horas.

Durante los encuentros, los vecinos recibirán plantines de estación y orientación técnica para el desarrollo de sus huertas, contando además con el asesoramiento del Ingeniero Agrónomo Gabriel Zubizarreta, quien brindará recomendaciones sobre preparación del suelo, cuidado de los cultivos y prácticas de producción agroecológica.

El Jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, destacó la continuidad del programa y el compromiso de la comunidad:

“Durante el último año vimos un gran interés de los vecinos por aprender y sostener sus huertas. Eso nos demuestra que esta política pública tiene un impacto real en la vida cotidiana de las familias, no solo en la producción de alimentos sino también en el fortalecimiento del trabajo comunitario”.

Parra también remarcó que el objetivo es seguir acompañando a más familias en distintos barrios de Concordia, acercando herramientas, conocimientos y apoyo técnico que permitan sostener las huertas en el tiempo.

De esta manera, la Municipalidad reafirma su compromiso con el desarrollo local, el cuidado del ambiente y la promoción de prácticas que contribuyan a la producción de alimentos sanos, consolidando una iniciativa que sigue creciendo en cada barrio de la ciudad.