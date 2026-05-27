El municipio de Concordia convoca a una nueva jornada del programa vecinal “Vení, Informate y Participá”

La actividad tendrá lugar este viernes 29 de mayo, en el horario de 10:30 a 12:00, y se desarrollará en las instalaciones de la Casa del Bicentenario – Punto Digital, ubicada en calle Moulins 1779 (dentro del Predio Víctor Oppel).

Espacio de intercambio y fortalecimiento barrial

Durante la jornada se abrirán mesas de debate con los vecinos e instituciones intermedias de la zona para abordar propuestas enfocadas en el desarrollo urbano, el fortalecimiento del tejido social y el diseño de proyectos comunitarios.

Al respecto, el director de Participación Ciudadana, José Vedoya, resaltó la relevancia de sostener estos canales presenciales:

“La participación de los vecinos es fundamental para construir políticas públicas más cercanas y acordes a las necesidades reales de cada barrio. Estos encuentros permiten escuchar, acompañar y trabajar en conjunto con la comunidad. Cuando los vecinos proponen y se involucran, se generan herramientas genuinas para mejorar la calidad de vida de todos”.

Descentralización e institucionalidad hacia el Bicentenario

Por su parte, el coordinador de Descentralización Institucional, Nicolás Lesa, puso el foco en la importancia de territorializar la gestión pública: “Estos espacios permiten acercar el Estado a cada barrio, promoviendo una participación más activa y fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y las instituciones. Trabajar de manera descentralizada posibilita conocer de cerca las necesidades de cada sector para generar respuestas más eficientes”.

Cabe destacar que este programa forma parte del “Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario” que impulsa el Ejecutivo municipal. Dicha planificación estratégica engloba acciones transversales de inclusión, capacitación y generación de oportunidades en todo el ejido urbano.

Desde la organización renovaron la invitación a centros vecinales, organizaciones sociales y ciudadanos particulares a sumarse a esta convocatoria, recordando que la actividad es completamente abierta y gratuita.