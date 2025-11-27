El municipio de Concordia propone una Ordenanza Tributaria 2026 con alivio fiscal, simplificación y medidas para impulsar la actividad económica

Azcué remarcó que el proyecto apunta a “un sistema tributario más simple y más transparente”, destacando que el propósito principal es respaldar a quienes sostienen la producción y el empleo en Concordia.

En la misma línea, el secretario de Hacienda, Pablo Ferreyra, explicó que la propuesta continúa la implementación de medidas concretas para aliviar la carga sobre comercios, industrias y toda la cadena productiva. Señaló que los principales cambios se enfocan en sectores esenciales como la producción de alimentos, la obra pública y la provisión de materiales para la construcción.

Alivio fiscal para contribuyentes de la Tasa Comercial

El proyecto contempla una serie de beneficios orientados a actividades claves:

Eliminación de la alícuota del 2,7% para industrias alimenticias, comercios de la canasta básica, proveedores de materiales de construcción y empresas vinculadas a la obra pública.

Actualización del 30% en las escalas del Régimen General, evitando saltos de alícuota por inflación.

Reducción de la carga tributaria para remiserías.

Baja de la alícuota general del 1,9% al 1,8%.

Nuevas alícuotas reducidas del 1,3%, 1,6% y 1,8% para contribuyentes locales vinculados a la venta de alimentos, industrias alimenticias y rubros de la construcción.

Actualización del 30% en valores mínimos y montos fijos.

El director de Rentas, Fernando Marsicano, indicó que el 98,88% de los contribuyentes del Régimen General se ubican dentro de estas alícuotas reducidas, lo que —según afirmó— demuestra la orientación equitativa del esquema.

Eliminación de los derechos de entretenimientos

En un paso significativo hacia la simplificación impositiva, el proyecto propone eliminar el cobro del 10% por derechos de espectáculos públicos y entradas.

Los boliches bailables comenzarán a tributar mediante un monto fijo incorporado a la Tasa Comercial.

Azcué destacó que esta medida permitirá transparentar el sistema, reducir costos y promover la llegada de más espectáculos, recitales, obras y eventos culturales a la ciudad.

Reducción en la Tasa de Alumbrado Público

En consonancia con lo acordado a nivel provincial, el Municipio actualiza el esquema de la Tasa de Alumbrado Público:

La contribución municipal baja del 8,69% al 6%.

Se fija un tope del 13% para usuarios residenciales y comerciales (antes 16% y 15% respectivamente).

La alícuota industrial se mantiene en 6%, mientras que usuarios del MEM y otros usuarios quedan en 13%.

La tasa se calculará sobre el total facturado por la distribuidora de energía, sin incluir impuestos.

Descuentos por pago temprano

Se sostienen e incrementan los beneficios para contribuyentes que cumplen en término:

Tasa General Inmobiliaria: 15% de descuento en el primer vencimiento y 2,5% en el segundo.

Tasa de Servicios Sanitarios: 15% en el primer vencimiento (antes 10%) y 2,5% en el segundo (antes 5%).

Actualización general de valores

Los valores tributarios tendrán una actualización del 30% respecto de 2025, en línea con la inflación estimada por el INDEC. Desde el Ejecutivo subrayaron que esta actualización no implica un aumento real de la carga tributaria, sino el mantenimiento del valor real de las tasas municipales.

Una reforma orientada al desarrollo

Azcué destacó que la ordenanza proyectada “fortalece la actividad económica, brinda previsibilidad a quienes quieren invertir y moderniza un sistema que debe funcionar como un puente entre el Estado y los contribuyentes, no como un obstáculo”.

El proyecto será tratado próximamente en el Concejo Deliberante, donde se espera un debate central para definir el esquema tributario que regirá durante el año 2026.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas