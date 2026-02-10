7PAGINAS

Martes 10 de febrero de 2026
El Municipio de Federación avanza a buen ritmo con obras en distintos sectores de la ciudad

El Municipio de la ciudad de Federación continúa desarrollando a gran ritmo trabajos de infraestructura y mantenimiento urbano en distintos puntos de la ciudad, impulsados por el intendente Ricardo Bravo y ejecutados por el equipo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Redacción 7Paginas

Durante la jornada de este martes, personal municipal llevó adelante tareas de reparación del asfalto sobre Avenida San Martín y Avenida Alem Sur, lo que motivó el corte del tránsito vehicular hasta aproximadamente las 15 horas en Avenida San Martín, mano en dirección al Acceso, en el tramo comprendido entre Alem y la rotonda de Pedro Páez.

Asimismo, durante la mañana se registró una interrupción del tránsito en calle Urquiza, entre Avenida 25 de Marzo y Las Rosas, debido a trabajos similares de reparación de la calzada.

Desde el Municipio se solicitó a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de Tránsito Municipal, que se encuentra apostado en los sectores afectados para ordenar la circulación.

Estas tareas se suman a las realizadas durante la jornada del lunes, cuando se ejecutaron reparaciones del pavimento en Avenida Alem Sur, además de trabajos de limpieza y corte de ramas en esa misma arteria.

Por otra parte, continúan los trabajos de reparación y pintura en un sector del circuito aeróbico, con el objetivo de mejorar los espacios públicos y brindar mayor seguridad a quienes los utilizan.

Desde la gestión municipal destacaron que las obras forman parte de un plan integral de mantenimiento urbano, que se desarrolla de manera sostenida en distintos barrios de la ciudad.

Con informacion de prensa municipal

